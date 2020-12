Iacoponi e Scozzarella, veterani affidabili

5

SEPE

I quattro tiro nello specchio degli ospiti non gli fanno il solletico, però su uno di questi, che sarebbe per di più terminato fuori, regala un corner. Poi nel finale si fa prendere dal nervosismo con un atteggiamento che non poteva certo aiutare la squadra a superare i suoi limiti.

5

BUSI

Più o meno la partita di Genova, zeppa di errori di posizione e di tocco. Al momento è acerbo, specie tatticamente. Improta lo ha messo alle corde.

sv

GAGLIOLO st43'

Se lunedì ha riportato una lesione sia pur lieve al bicipite femorale, mandarlo in campo quasi a freddo per giocare 5 minuti ci è parso un azzardo.

6

OSORIO

Con Alves forma una bella cerniera, ma anche lui deve perfezionare qualche movimento specie quando c'è da giocare fronte alla propria porta.

6

ALVES

Fa il compito con la consueta dedizione ma anche in lui pare un po' sopito il sacro furore agonistico.

6

HERNANI

Ci aveva abituato talmente male che quando mette assieme due o tre cose ben fatte c'è già da battergli le mani. Da interno destro gioca un'onesta partita.

6

SCOZZARELLA

Buona prestazione, con tanto filtro fatto davanti alla difesa a suon di intercetti, contrasti e falli da spendere. In avanti prova a giocare a due tocchi ma predica nel deserto.

5

BRUGMAN st29'

Quando esce Scozzarella si spegne la già fioca luce in campo e lui non la riaccende.

5

KURTIC

Una delle sue solite partite in cui non c'è mai un guizzo, una giocata che regali qualcosa in più alla squadra. Nel finale si innervosisce e prende un giallo per un fallo tanto duro quanto inutile.

5

KARAMOH

Liverani lo ha voluto schierare assieme a Gervinho pur sapendo che gli spazi sarebbero stati scarsi. Lui s'è dato tanto da fare in fase di non possesso ma quando c'era da attaccare ha giocato poche palle e lo ha fatto male.

6

BRUNETTA st1'

Lo vorremmo più coraggioso nel tentare gli uno contro uno, resta il fatto che almeno ha costretto due volte gli avversari a falli al limite dell'area per fermarlo. In casa ci sembra più efficace di Karamoh.

5

CORNELIUS

Per carità, non è facile giocare là davanti con poche possibilità di dialogo con i compagni. Però rispetto a Genova sembra più spento e quando gli capita un'occasione, l'unica in due partite, su assist di Gervinho, liscia la palla.

sv

INGLESE st43'

In pochi minuti riesce solo a commettere un inutile fallo a 25 metri dalla porta del Parma.

5

GERVINHO

Il Benevento gli ha fatto un'ottima guardia, lui non era nella sua miglior giornata e così un sacco di azioni sono sfumate sui suoi piedi. Ormai lo conosciamo (e anche gli avversari): queste sfide poco glamour non lo caricano.