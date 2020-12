La liceale che guardava le stelle è diventata un ingegnere aerospaziale

CHIARA CABASSI

Andromeda, Nereidi, Cassiopea. Durante gli anni del Romagnosi guardare al cielo voleva dire seguire il sentiero delle costellazioni e delle affascinanti leggende tramandate dalla mitologia antica.

Oggi, per Benedetta Cattani, lo spazio è ambito di lavoro e ricerca. La ventitrenne parmigiana è, infatti, un ingegnere aerospaziale che collabora alle ultime ricerche dell'Agenzia Spaziale Europea.

Parma è sempre il campo base. Qui la aspettano il papà Gian Luca, responsabile ricerca e sviluppo per Maps, la mamma Alida fondatrice delle Vagamonde e attiva in città tra progetti sociali e culturali da oltre 30 anni e dove torna Davide, il fratello minore, dal King's College di Londra.

Carattere deciso Benedetta: rappresentante degli studenti al liceo classico e costantemente presente tra gli scout di Parma9.

Il futuro è arrivato l'estate prima della maturità. A Varano Melegari, quando, per uno stage, entra nella galleria del vento della Dallara Automobili e condivide il lavoro dei suoi ingegneri aerospaziali. La scelta universitaria cade quindi sul Politecnico di Milano, e ora è in dirittura d'arrivo una laurea magistrale dell'Università Tecnica di Delft, nei Paesi Bassi. Attualmente, Benedetta sta svolgendo il suo stage al Clean Space Office di Estec, la sede olandese dell'Agenzia Spaziale Europea. Proprio lo sviluppo di un'idea legata alla sostenibilità nel settore spaziale le è recentemente valso (con il suo team SOSpace) l'Italian Space Start-up Competition, un premio interdisciplinare che sceglie le migliori idee imprenditoriali per il settore spaziale.

I cinque ingegneri della start-up (2 ragazze e 3 ragazzi), oltre a coaching personalizzati curati da imprenditori impegnanti nella space economy, avranno l'onore di mettere le firme sul prossimo satellite di D-Orbit, azienda specializzata nella rimozione di spazzatura spaziale.

«Sì certo, ammetto che indossare la tuta da astronauta di Samantha Cristoforetti è ancora un bel sogno. Lei è un punto di riferimento, la prova che la strada è aperta - racconta Benedetta. - Guardo ancora il cielo, ma tengo anche i piedi per terra, sul nostro fragile e meraviglioso pianeta. Le missioni spaziali sono affascinanti, ma ho scelto di occuparmi di un nuovo fronte: di contenere il loro impatto ambientale, sia in orbita, sia in ricaduta sulla Terra. Il mio ambito di ricerca sono gli space debris, i detriti rimasti in orbita in seguito alle missioni spaziali. L'obiettivo è quello di rendere il settore spaziale più ecosostenibile a partire dalla scelta dei materiali di costruzione e dall'ottimizzazione dei processi produttivi, fino ad arrivare a prassi di captazione dei satelliti inutilizzati, dei componenti dei razzi, dei piccoli frammenti che orbitano a velocità altissima. I debris sono cresciuti nel tempo e mettono a rischio i satelliti funzionanti».

La vocazione verde dei Paesi Bassi ha forse influenzato di Benedetta. «Aver scelto l'Olanda per completare gli studi non è stata una fuga dall'Italia - continua Benedetta - gli stessi corsi ci sono anche al Politecnico. A Delft però ho avuto anche la possibilità di ampliare e approfondire la conoscenza della lingua inglese, strumento necessario per operare in questo ambito internazionale, e ho trovato un percorso che offre in maggior misura attività pratiche e sperimentazioni concrete. E' una visione che ancora scarseggia nelle Università italiane. Per i mesi obbligatori di tirocinio ho scelto un nuovo fronte: quello dell'ecosostenibilità delle missioni e delle attività spaziali. Meno da copertina, ma altrettanto importante, credo. La presenza femminile in questo settore è in crescita, ma la strada è ancora lunga. Mi auguro con tutto il cuore che la missione Artemis della Nasa, che dovrebbe portare la prima donna sulla Luna, abbia successo e riceva la risonanza mediatica che merita».

Nel suo reportage sulle missioni spaziali, di fine anni ‘60, Oriana Fallaci ha definito gli astronauti dei gladiatori. Un'immagine che restituisce bene il clima di quegli esordi vissuti come una corsa allo spazio, una competizione da guerra fredda. Oggi non è più così, lo spazio si affronta con uno sguardo meno rapace, con la condivisione in rete, plasmando il futuro che verrà con contributi diversi. Oggi le missioni sono il frutto del lavoro, complesso e allargato di uomini e donne. I loro risultati, le loro scoperte si riflettono nello spazio, ma anche in grandi passi per l'umanità. Avanti: uomini e donne insieme.