La task force di via Volturno che analizza oltre mille tamponi al giorno

Questa settimana sono stati in media un migliaio al giorno i tamponi molecolari per la ricerca di coronavirus analizzati nel laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Università di Parma, in via Volturno, spiega Paola Affanni, referente per la sorveglianza virologica SARS-CoV-2. Una delle strutture di riferimento a livello regionale che dall'inizio della pandemia si è attrezzata sull'emergenza del contagio crescente.

Esattamente quanti tamponi riuscite oggi ad analizzare?

Questa settimana abbiamo analizzato dagli 850 tamponi al giorno (solitamente è la domenica il giorno in cui ne arrivano meno) fino a 1.285; nei mesi scorsi ne abbiamo analizzato anche 1700-1800 al giorno. Rispetto alla prima ondata della pandemia, quando non superavamo i 200-300, e poi i 500-600 tamponi al giorno, la nostra capacità è triplicata.

Come ci siete riusciti?

Grazie all'aumentato numero di personale messo a disposizione dall'Azienda ospedaliero-universitaria e dall'Università e grazie all'acquisizione di nuove attrezzature. Inizialmente nella fase di analisi molecolare dei tamponi eravamo solo in tre: io, la collega Maria Eugenia Colucci ed un assegnista di ricerca. Oggi siamo molti di più.

E le attrezzature?

All'inizio dell'epidemia processavamo i campioni con procedure di estrazione manuali e con uno strumento con una limitata capacità di analisi. Da maggio abbiamo tre nuove linee di analisi: con una riusciamo ad analizzare fino a 700 tamponi al giorno, con l'altra in media 600 tamponi al giorno; la terza linea è in grado di fornire risultati rapidi, un'ora e mezza contro le 4-6 ore delle altre due linee. Quest'ultima la usiamo per situazioni di massima emergenza, potendo però effettuare non più di 600 tamponi al mese perché l'azienda produttrice ha contingentato la fornitura a tutti i laboratori.

Ci sono altri laboratori pubblici sul territorio?

Il laboratorio dell'ospedale di Vaio, che analizza un numero molto inferiore di tamponi rispetto al nostro laboratorio.

Riuscite ad analizzare altri tamponi, oltre a quelli per la ricerca del Covid?

Siamo centro di riferimento regionale per la sorveglianza virologica dell'influenza stagionale, oltre che per Parma, anche per gli ospedali di Reggio Emilia e Piacenza e per i medici di base di tutta la Regione che appartengono alla rete di sorveglianza InfluNet. Ma ovviamente l'attività extra Covid al momento è rallentata. Dal 9 novembre è comunque iniziata la sorveglianza ufficiale per l'influenza. Al momento abbiamo analizzato una trentina di tamponi, tutti negativi.

Com'è stata la vostra estate? Per una stagione è sembrato che tutti ci fossimo dimenticati dell'epidemia...

Non abbiamo mai smesso di lavorare, come sempre dal 23 febbraio, sette giorni su sette. In estate il lavoro si è concentrato sui dipendenti dei macelli, dove si erano sviluppati diversi focolai, sui lavoratori della logistica, sulle persone in rientro dall'estero e poi su insegnanti e studenti.

Come avviene la comunicazione dei risultati?

La refertazione è informatizzata sia per l'ospedale che per l'Ausl. I dati inseriti affluiscono direttamente sul fascicolo sanitario elettronico e questo costituisce un valore aggiunto a tutta l'attività.

Avete notato nei mesi una maggiore o minore concentrazione del virus?

Non quantifichiamo il virus, ne rileviamo solo la presenza o meno, e quindi la positività o negatività del soggetto.

Qual è la percentuale di positivi sui tamponi che analizzate quotidianamente?

A questa risposta c'è da fare una premessa: oltre ai tamponi eseguiti a soggetti sintomatici, analizziamo anche quelli di persone asintomatiche e di pazienti positivi in attesa della conferma della negativizzazione. Il nostro dato quindi non è indicativo dei nuovi contagi. Detto questo, dal 23 febbraio a fine marzo, nel picco della prima ondata, avevamo il 41,3% di positivi sul totale dei campioni analizzati. C'è da chiarire che in quella fase analizzavamo i sintomatici, pazienti ricoverati in ospedale o in gravi condizioni a casa, e non veniva fatto il lavoro di contact tracing che viene eseguito oggi dagli operatori Ausl. A settembre i positivi erano il 3,5%, ad ottobre il 6,1%, a novembre l'11,9%. Nei primi cinque giorni di dicembre siamo a 13,3%.

r.c.