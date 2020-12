Annarita e Davide, in carrozzina in 33 metri quadrati

ROBERTO LONGONI

Due cuori e una capanna. Come spazio, su per giù ci siamo. E come sentimento anche. Annarita e Davide lo hanno dimostrato: quei 33 metri quadrati di convivenza che per molte coppie potrebbe diventare forzata (lockdown docet) per loro continuano a essere d'amore. Solo un vero amore sopravvive anche in assenza di ossigeno. Trentatré metri quadrati: sarebbero già poco misurati in passi; in giri di ruota sono niente. Eppure, Annarita Guagnano e Davide Romano, entrambi costretti su una sedia a rotelle dalla nascita, qui hanno trascorso 5 anni della loro giovane vita (29 anni lei, 32 lui), senza riuscire a trovare uno spazio vitale più adatto alle loro condizioni. E non per questioni economiche. Anzi.

Loro farebbero volentieri a meno delle «fortune» chiamate accompagnamento e pensione d'invalidità: quelle, come i loro problemi, non gliele toglie nessuno. «Potremmo permetterci di pagare un affitto anche superiore ai 450 euro mensili più spese condominiali attuali, ma per la nostra situazione neppure questo basta» spiega lei, senza acredine, con il tono pacato in sintonia con la sua educazione. Le agenzie faticano a trovare case senza barriere architettoniche. E quando queste mancano altre ne emergono. Troppo ingombranti agli occhi del prossimo le sedie a rotelle sulle quali si spostano i due. «Difficile ci venga detto in faccia, ma i proprietari non accettano che si mettano i maniglioni necessari in bagno per noi. E poi temono di subire danni a porte e stipiti». Così è accaduto anche che un contratto già firmato diventasse carta straccia all'improvviso. Con una giustificazione che suonava piuttosto come un'arrampicata sugli specchi.

Ma il più delle volte la contrattazione si arresta non appena si fa cenno agli handicap della coppia. La porta non si chiude perché nemmeno si è aperta, e Annarita e Davide continuano a sentirsi fuori, cittadini di serie B. Loro che Parma l'hanno scelta per un atto di fede. D'accordo, le cure del Don Gnocchi sono state fondamentali per la riabilitazione, e per questo si sono trasferiti dalla Puglia, ma entrambi si dicono innamorati da sempre della città. Davide prima ancora della maglia crociata e a suo tempo gialloblù. «È così da quando avevo cinque anni: dai tempi di Scala - racconta -. Ora siamo anche diventati amici di Lucarelli. Grazie all'Anmic, alla quale siamo iscritti e che ci appoggia per la questione casa, siamo andati al Tardini un paio di volte dall'inizio della pandemia».

Davide era nel centro riabilitativo di piazzale dei Servi dal 2008. Lei al Don Gnocchi entrò nel 2010. Si incontrarono e si innamorarono. E nel 2015, quando furono dimessi, ai loro occhi anche i 33 metri di via Ferrara, una laterale di via Palermo, dovettero sembrare una (piccola) reggia.

Ma in realtà l'alloggio appare più adatto a uno studente che a una coppia con gravi problemi di mobilità. La camera accanto all'ingresso ha un letto matrimoniale attaccato a due pareti e rialzato dai mattoni, la cucinetta fa anche da salotto: il televisore è qui, e qui la coppia trascorre le giornate. Poi, il bagnetto, nel quale la sedia a rotelle gira al millimetro e quasi per miracolo i due riescono a entrare nella doccia, nonostante il gradino.

«Invece, nel bagno dell'alloggio di Parma 80, non potevamo proprio muoverci - racconta Annarita -. In quella graduatoria eravamo rientrati. Mentre per l'Ers avevano l'Isee troppo basso. Ora abbiamo fatto domanda per una casa del Comune; nel 2015 non avevamo potuto perché ci mancavano gli anni di residenza: stiamo aspettando di sapere se siamo in graduatoria. Speriamo di non sentirci dire che l'Isee è troppo alto...».

In via Ferrara ci sarebbero anche i 22 metri quadrati di balcone. «Ma è stretto e lungo, c'è lo stendino in mezzo, ci "parcheggiamo" le sedie che usiamo per l'esterno, dopo essere saliti su quelle elettriche con le quali ci muoviamo in casa». Quel terrazzo allungato non può trasformarsi in una sala da pranzo nella bella stagione. E ci si doveva stare separati durante i giorni della quarantena generale, ricorda Annarita, sottolineando quel «separati» a lei così indigesto. Com'è stato il lockdown in due in sedia a rotelle nei 33 metri quadrati? «Un po' peggio del solito. Ma a certe situazioni forse siamo più abituati di tanti altri» sorride la giovane costretta a cucinare stando di traverso ai fornelli. Esercizi quotidiani come le gattonate per conquistare e lasciare il letto: la parete lungo il suo lato le impedisce manovre più semplici.

Con l'emergenza Covid, in marzo, la 29enne si è vista sospendere lavoro e compensi. «Ho una collaborazione con la Federazione pallavolo: andavo in ufficio al palasport in bus. Ma ora il volley è fermo...». Lui, invece, un impiego lo sta cercando, dopo aver finito una serie di corsi di computer. Inutile dire quanto sia complicato in tempi come questi, nonostante l'impegno del Servizio inserimento lavorativo disabili. Non è il lavoro, ma lo spazio vitale la prima urgenza per Annarita e Davide. «Anche se ci siamo sentiti dire più volte che senza un'assunzione a tempo indeterminato non ci viene affittato nulla. Per ora non l'abbiamo. Abbiamo le nostre pensioni, i nostri assegni d'accompagnamento: quelli, e mi dispiace, a tempo indeterminato più di molti altri posti di lavoro».