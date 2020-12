Borghetto, «sorvegliata», quando esce le rubano in casa

MARIAGRAZIA MANGHI

NOCETO Hanno colpito in pieno giorno: nel mirino una casa indipendente su due piani in strada Santa Margherita, in centro paese, nelle vicinanze della scuola di Borghetto.

POCHI MINUTI

Domenica mattina intorno alle 11 i ladri si sono introdotti nell'abitazione di una signora di 84 anni che in quel momento non era in casa. Hanno forzato la porta d'ingresso e in pochi minuti hanno messo a soqquadro l'alloggio rovistando nei cassetti e negli armadi. «Aspettavamo mia madre per pranzo a Fidenza - racconta Nicoletta, la figlia della donna - e sapevamo che prima di venire da noi aveva un appuntamento con un'amica. È partita da casa con la sua Panda verso le 10.45; si è ricordata di aver dimenticato una cosa e verso le 11.20 ha fatto ritorno a Borghetto. Lì si è trovata di fronte all'amara sorpresa, la porta spalancata e la casa all'aria». L'appartamento della signora è al primo piano dell'edificio.

L'AMBULATORIO

A fianco c'è l'ambulatorio dentistico del genero, il dottor Leonardo Furia, e al piano terra il laboratorio odontotecnico. «Penso che questi malfattori abbiano calcolato tutti gli spostamenti di mia madre e anche dei vicini. A quell'ora infatti erano tutti a messa. In strada di solito c'è molto passaggio», continua la figlia della derubata che ha immediatamente chiamato il 112.

IL SOSPETTO

«La mamma ricorda che ha notato un'auto che le ha dato un'impressione strana: proprio mentre lei si è messa in strada ha fatto manovra ed è tornata in direzione dell'abitato di Borghetto. Non sappiamo se i ladri siano stati disturbati da qualcuno, ma effettivamente non hanno fatto in tempo ad entrare nell'ambulatorio e dall'abitazione di mia madre hanno asportato solo un anello d'oro».

I CARABINIERI

Tempestivi sono arrivati sul posto i Carabinieri della stazione di Salsomaggiore. «Sappiamo che anche se dovessero essere individuati i responsabili le pene sono molto lievi - commenta con rammarico Nicoletta - e questo è di grande sconforto anche per le forze dell'ordine. Il danno più grosso però non sta tanto nel valore della refurtiva quanto nel fatto che viene rubata la serenità della propria abitazione. Mia madre era molto agitata».