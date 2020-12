Il Correggio ritrovato

STEFANIA PROVINCIALI

Un frammento inedito di un’opera perduta del Correggio. Lo ha rivelato al grande pubblico una mostra, nel Palazzo dei Principi di Correggio terra natale dell’artista, che l’emergenza Covid ha temporaneamente chiuso e oggi a raccontarne i risvolti è Maria Cristina Chiusa, storica dell’arte parmigiana che ne ha seguito le vicende confermando l’attribuzione del prezioso frammento all’Allegri e la sua origine, nel catino absidale di San Giovanni Evangelista, andato distrutto nel 1587, quando per spostare il coro ligneo da sotto la cupola secondo l’abituale collocazione nel mondo benedettino secondo i canoni della Controriforma, si rese necessario modificare gli spazi della chiesa, procedendo alla demolizione del vano originario.

Partendo dalle cifre filologico-stilistiche inconfondibili, accompagnate da una solida documentazione a confronto, gli elementi costitutivi della ricerca hanno ricondotto la paternità del frammento, una testa di cherubino che si presenta staccato e incollato su rame, ad Antonio Allegri come si evince dalla ricca brochure della mostra. «Una scoperta che spetta a Gabriele Fabbrici, direttore del Museo civico di Correggio, che un paio d’anni fa lo sottoponeva alla mia attenzione affiancato da un ricco dossier affinché arrivassi a qualificarne l’autore. Il dipinto faceva parte della collezione del marchese Ciccolini di Macerata, come si evince dalle carte che documentano i passaggi dell’opera nel tempo confermando l’illustre provenienza dalla collezione Rondanini, la stessa dei frammenti londinesi. A queste si aggiungono le note di alcuni accademici di San Luca, di docenti dell’Accademia di Francia, che in data 24 gennaio 1881, ne riferiscono la piena autografia al Correggio- spiega Chiusa e prosegue -: l’opera in esame, un frammento di affresco staccato e incollato su rame, con la testa di un cherubino, di collezione privata, proviene, a mio parere, dal catino absidale della chiesa di San Giovanni Evangelista. I vari frammenti erano nel tempo migrati lontano entrando nel circuito del collezionismo privato e mercantile. Il confronto fra questo e unici altri quattro frammenti ad oggi noti, tutti provenienti dal medesimo affresco e conservati alla Galleria Nazionale di Parma, alla National Gallery di Londra e al Museum of Fine Arts di Boston contribuisce a confermare con certezza l’autografia del maestro. La stesura, particolarissima, della pennellata, la sapienza pittorica, tipica dell’artista, che indulge nell’apparente indefinitezza, guidata dalla consapevolezza di una visione a distanza, conducono inequivocabilmente al repertorio del maestro».

«Anche sotto un profilo tecnico-conservativo è possibile cogliere l’originalissima pratica dell’artista, comune in tutte le sue pitture a fresco», ricorda Chiusa facendo riferimento ad alcune osservazioni di Marcello Castrichini il restauratore che ha di recente effettuato il restauro conservativo della prima campata destra nella chiesa. «Si tratta infatti di un frammento, a noi pervenuto integro, allo stato dello stacco, testimone della carica di colore e di sabbia come che caratterizza la corposità materica dell’impasto pittorico del maestro».

La ricca documentazione pervenuta è testimonianza di come gli interventi in San Giovanni che prevedevano cambiamenti cosi radicali dovettero suscitare più di una perplessità in alcuni monaci, come nei notabili, spesso committenti direttamente coinvolti in quel mondo benedettino. I Padri Benedettini, ben consapevoli dell’importanza dell’opera del Correggio, come attestano le fonti, provvidero, prima della demolizione, a richiedere ad artisti di fama come Annibale e Agostino Carracci la realizzazione di una serie di copie dell’affresco correggesco e dei vari dettagli, svolte spesso su masselli di muro. Procedettero poi ad un’operazione di strappo dell’affresco e della sinopia della parte centrale con l’Incoronazione della Vergine. In un documento dei Mastri Farnesiani dal 1588 al 1590, conservati all’Archivio di Stato di Parma, ne è descritto il trasferimento presso l’Oratorio della Rocchetta, residenza parmense dei Farnese prima della costruzione del palazzo della Pilotta, prima nella Biblioteca Palatina e infine nell’allora Pinacoteca Farnesiana, oggi Galleria nazionale, dove il dipinto trovò collocazione e si trova tuttora. Altrettanto movimentata fu la storia dei minuscoli frammenti superstiti dell’affresco, il cui ultimo atto prima della distruzione fu accompagnato da una concitata corsa a trarre copie dei dettagli dal vero, testimoniata anche da un fitto e ripetuto affiorare di tanti testi del Correggio in numerosi inventari delle nobiltà italiane.

Vicende, storia, documenti relativi al frammento «ritrovato» verranno illustrati in un volume che approfondirà anche la scoperta dell’opera e l’attribuzione al Correggio.