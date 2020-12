Parma avrà un cimitero per gli animali

LUCA MOLINARI

Un cimitero degli animali, un garante per tutelarne i diritti e un patentino per i proprietari.

Sono alcune delle novità previste dal nuovo «Regolamento per il benessere e la tutela degli animali», presentato ieri pomeriggio durante la seduta online della commissione consiliare «Lavori pubblici, ambiente, interventi su viabilità e traffico».

Il cimitero dovrebbe diventare realtà entro la prima metà del 2021, ma le sue caratteristiche tecniche saranno definite dalla sezione urbanistica del Comune.

I contenuti del regolamento sono stati illustrati da Nicoletta Paci, assessore con delega al Benessere Animale.

«Il regolamento - ha spiegato - sostituisce e aggiorna quello attualmente in vigore, risalente al 2009. Al suo interno sarà mantenuta e aggiornata anche la disciplina organizzativa (manuale operativo) sul funzionamento del polo integrato degli animali, risalente al 2017. Il nuovo regolamento prevede l'istituzione della figura di un garante e di un cimitero degli animali, che sarà poi definito dal settore urbanistica».

Istituito anche un patentino che riguarda tutti coloro che possiedono un animale domestico (per sensibilizzarli) e uno speciale, obbligatorio, da effettuare entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, riservato ad alcune razze di cani di difficile gestione.

«In questi anni ci sono state tante rinunce di proprietà, soprattutto di razze di cani di difficile gestione - ha precisato l'assessore Paci - Il patentino è pensato anche per ridurre questo fenomeno».

La figura del garante degli animali sarà scelta dal consiglio comunale. «La sua funzione, sulla falsa riga di quella del garante dei detenuti, è quella di collaborare con l'Amministrazione comunale - ha precisato la Paci - per garantire il benessere degli animali di tutto il territorio di Parma. Offrirà suggerimenti, indicazioni e segnalerà eventuali problematiche. Per la sua scelta è prevista una procedura ad evidenza pubblica e sarà quindi il consiglio comunale a valutare quale possa essere la figura migliora per ricoprire l'incarico».

Il regolamento definisce anche delle guida per dar vita al cimitero degli animali. «Riteniamo importante la sua creazione - ha commentato l'assessore Paci - per garantire ai padroni una degna sepoltura ai propri animali. Le indicazioni generali su come realizzarlo saranno fornite dal settore urbanistica. La speranza è che entro i primi sei mesi dell'anno vengano definiti dei parametri per chi vorrà materialmente aprire il cimitero degli animali, pur ben sapendo che già esiste qualcosa di simile a Langhirano, oltre ad un forno crematorio».

Non solo. E' vietato lasciare solo il proprio cane in casa «cronicamente», equivale a un maltrattamento. Tante le domande poste dai consiglieri, tra cui Caterina Bonetti (Partito Democratico), Roberta Roberti (Gruppo Misto), Emiliano Occhi (Lega), Sandro Campanini (Pd) e Giuseppe Massari (Parma Protagonista).

Tra le richieste emerse, quella di garantire una migliore manutenzione delle aree cani, favorire la collaborazione tra il garante e il consiglio comunale, e incentivare i controlli sul rispetto delle regole, a partire da quelle sulle deiezioni.