Quando il mondo fa paura: le vite fragili di casa nostra

CLAUDIA OLIMPIA ROSSI

Soli dentro una stanza e tutto il mondo fuori. Hikikomori significa «stare in disparte»: un disturbo, diffuso soprattutto tra adolescenti e giovani, che porta ad allontanarsi dalla vita sociale. L'Ausl della provincia di Parma ha in cura 400 casi gravi di questo disagio adattativo, che assume una valenza particolare durante il lockdown scolastico per il contenimento della pandemia.

«L'isolamento degli hikikomori - spiega Fabio Vanni, responsabile del programma Adolescenza dell'Ausl di Parma - è spia di una problematica complessa incentrata sulla paura del mondo esterno, percepito come minaccioso. Il fenomeno presenta un'infinita gamma di tipologie. In forme più temperate è piuttosto comune. Viviamo in un mondo dalla spiccata relazionalità, bella e gratificante ma faticosa».

Quali, dunque, le cause? Come riconoscere ed affrontare il disturbo? «Nel mondo occidentale - prosegue lo psicologo - l'educazione dei bambini è divenuta una forma di investimento, di spinta all'autorealizzazione. Si cresce il figlio come un piccolo imperatore, esaltando ogni traguardo, sottolineando capacità e competenze con enfasi narcisistica. Allo scoglio dell'adolescenza, l'impatto risulta molto forte: venticinque imperatori in una classe faticano a convivere. Nelle relazioni amicali, di coppia, i ragazzi si trovano ad affrontare, fuori dall'orbita dei genitori, difficoltà sconosciute e scelte importanti. Oggi, poi, nessuno può indicare con certezza la strada giusta per il futuro. Con questa spinta narcisistica di base, ormai fatta propria, l'adolescente, non potendo scappare da se stesso, in una fase di fragilità può avvertire la tentazione a ritirarsi da contesti frustranti in cui si senta non valorizzato o non all'altezza. Oltre ai voti scolastici, contano quelli che si ricevono dai coetanei nell'intervallo e nei momenti di aggregazione. Esperienze fondamentali ora sospese per la didattica a distanza».

L'insostenibile difficoltà nelle relazioni, in parte fisiologica, può quindi sfociare in situazioni estreme. Nelle più gravi l'hikikomori vive recluso in camera, spesso al buio, senza computer e telefono, aprendo la porta solo per il cibo. Un altro aspetto può essere cambiare scuola o abbandonarla: modi per allontanarsi dai pari. Inoltre, sempre più ragazzi ritardano le relazioni sentimentali per paura.

Nella dinamica familiare, soprattutto le ragazze con qualche disturbo alimentare evitano il momento dei pasti insieme, per fuggire il rendiconto con genitori e fratelli, preferendo mangiare da sole.

In generale, il fenomeno degli hikikomori è più diffuso tra la popolazione maschile. «Sì - motiva Vanni - forse in relazione alla crisi che il maschio sta vivendo oggi, non più valorizzato nel ruolo storico di dominatore, conquistatore, con conseguente sgretolamento di un modello per gli adolescenti, maschi in divenire, alla ricerca di un'identità».

In questo frangente di emergenza sanitaria, il distanziamento sociale imposto, in un certo senso pausa benefica dalla pressione eterna, può aver costituito un terreno fertile all'attecchimento del disturbo.

Come capire quando le pareti della cameretta dei ragazzi si stringono anche intorno alla loro mente? È vero che un sintomo di buona salute è l'assidua connessione a computer e telefonini? «I rapporti virtuali – ritiene Fabio Vanni - tengono vive le relazioni. Un tempo si toglievano i mezzi informatici, pensandoli responsabili dell'isolamento. Invece l'hikikomori è un problema complesso che manifesta la reclusione volontaria come sintomo. È consigliabile cercare una consulenza psicologica prima che il fenomeno si sclerotizzi, diventando difficile da trattare. La strada è sempre quella della relazione: l'assidua presenza familiare di questo periodo può favorire il dialogo».