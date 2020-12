Si scaglia contro l'ex e la minaccia con le forbici: condannato

Una figlia di nemmeno un anno. Eppure i sorrisi e la dolcezza dei primi momenti erano stati solo un abbaglio. Quella compagna sempre più piena di attenzioni nei confronti della bambina era diventata un peso. Quando poi lui - 36 anni, ivoriano - esagerava con l'alcol, lei si trasformava nel suo peggior nemico. Violenze fisiche e psicologiche ma anche minacce, cominciate quando ancora erano conviventi e poi continuate dopo la fine della relazione: maltrattamenti, secondo l'accusa, tanto che il pm Massimo Porta aveva chiesto 2 anni di pena, ma il giudice Purita ha riqualificato l'imputazione, pur riconoscendo anche le lesioni personali. E ieri il 36enne è stato condannato a 8 mesi.

Lui che incuteva paura, quando cominciava a urlare e a minacciare. Quando poi, come capitava sempre più spesso, era ubriaco, dopo le parole stonate e offensive arrivavano le botte. Come quella volta che si è impressa in modo indelebile tra i ricordi di Marie (la chiameremo così): lei seduta sul divano di casa e lui che le si avventa addosso sferrandole un pugno. Ma non ha nemmeno il tempo di scappare, di rifugiarsi in un'altra stanza, perché lui le ha già afferrato le gambe e lei è in trappola. Nelle mani di quell'uomo che non ha più nulla della persona che pure aveva amato. Marie viene trascinata in camera da letto, e qui la violenza esplode: prima le sferra calci e pugni, poi le cammina sopra tirandole con forza i capelli.

Marie cerca di divincolarsi. Ha in mano delle forbici, ma lui riesce a strappargliele puntandole al fianco. «Io ti ammazzo in questa casa», urla. Sono attimi interminabili. Istanti senza tempo. Finché lui allontana le forbici dal corpo di Marie. Che porta già i segni di quell'aggressione brutale.

Policontusione e 10 giorni di prognosi verrà scritto nel referto del Pronto soccorso. Nulla rispetto all'umiliazione e alla paura che non se ne sono più andati. Perché in quei mesi tra la fine dell'estate e l'autunno del 2017 ci sarebbero state altre minacce. Altre urla cariche di terrore per Marie: «Ti voglio uccidere in questa casa, vado in carcere ma ti uccido».

Lei che non avrebbe dovuto più rimanere tra quelle quattro mura. Lei, l'intrusa, per quel compagno che conosceva solo la sopraffazione. Anche un'altra volta, mentre Marie era coricata sul letto, si sarebbe scagliato contro di lei riempiendola di pugni per poi trascinarla sul pavimento continuando a colpirla.

Mesi di paura. Con accanto una bambina da crescere.

r.c.