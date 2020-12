Addio a Maria Quintavalla, fu una delle prime voci di Tv Parma

Maria Chiara Pezzani

LANGHIRANO È stata una delle voci di Tv Parma nei primi anni ‘90; il sorriso che accoglieva i clienti nel locale di proprietà dei genitori e nei negozi in cui ha lavorato come commessa. È stata madre, guaritrice, maestra per i piccoli alunni. Sono i tanti volti di Maria Quintavalla, 65enne di Langhirano scomparsa nei giorni scorsi a causa di un malore improvviso.

Sono tante le persone che in questi giorni si sono strette attorno alla famiglia di Quintavalla, alla madre 90enne piegata dal dolore, alla sorella Franca, al marito, i figli e gli adorati nipoti, con messaggi e parole che ricordano il suo sorriso, il carattere solare e la capacità di aiutare e portare conforto a chi era in difficoltà. Nata vicino a Corniglio, Quintavalla con la famiglia si traferì per un breve periodo a Como.

Poi il ritorno nei nostri territori dove i genitori aprirono un locale e dove lei dava una mano. Molti ricordano la sua accoglienza, indimenticata anche dopo tanti anni. Poco dopo inizia a lavorare come commessa a Parma. E casualmente approda alla televisione. Serviva una bella ragazza che raccontasse del Parmigiano Reggiano per la trasmissione «Portobello». E fu scelta lei. Un'occasione che le apre le porte di Tv Parma, dove per un paio di anni presta la voce alle notizie che quotidianamente raccontano il territorio. Finita l'esperienza, inizia una nuova fase della sua vita in cui coltiva la sua passione per le pratiche olistiche. Apre un piccolo centro e inizia a praticare massaggi, propone percorsi, aiuta le persone con le sue mani e con le sue parole.

«È grazie al suo aiuto e ai suoi insegnamenti che ora ho la forza di affrontare tutto questo – racconta la sorella Franca -. Mi manca un pezzo della mia vita, eravamo due esseri distinti, ma non separati». «Ho avuto una mamma giovane, bella, il mio orgoglio – spiega il figlio Matteo -. Mi ricorderò per sempre i momenti trascorsi insieme ad ascoltare la musica. Quando ero piccolo passavamo molto tempo ad ascoltare le canzoni, anni ‘60-'70-'80, quelle delle cassette originali o registrate alla radio. E intorno alla musica si creava un mondo. Erano attimi spontanei, manifestazione del nostro attaccamento». Amante dei viaggi e della scoperta, nell'ultimo periodo aveva deciso, complice l'esperienza della nascita dei suoi nipotini, di tornare ai suoi studi, quelli per insegnare nelle scuole dell'Infanzia, ed era stata chiamata a Langhirano come maestra nella scuola Rodari. «Era una persona solare, in sintonia con la natura, molto spirituale – ricorda la figlia Manuela -. Amava molto i miei figli, diceva che diventare nonna era una felicità mai provata. In questi giorni tante persone ci hanno contattato per ricordarla. Ha lasciato un segno in tante vite».