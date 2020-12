Addio a Trapassi: rese famosa la Trattoria del Tribunale

Antonio Bertoncini

Per tutti era “il professore”. Franco Fiaccadori a lungo direttore della divisione malattie infettive e docente universitario è venuto a mancare a 92 anni, rapito dal Covid in pochi giorni, nonostante fosse in perfetta salute.

È una perdita grande per Parma, perché qui è nato e vissuto e ha lavorato per circa 30 anni nel nostro Ospedale, trasformando quella che era una piccola struttura in un reparto di eccellenza riconosciuto a livello internazionale.

«Mi sono laureato con lui – ricorda Carlo Ferrari che gli è succeduto ed è tuttora alla guida dell'unità operativa malattie Infettive ed Ematologia del Maggiore –; ho lavorato a lungo al suo fianco, è stato un maestro ineguagliabile. La sua cultura medica e il suo profondo interesse per la ricerca hanno reso possibile la creazione di una realtà di assoluto riferimento in campo assistenziale e scientifico per le malattie infettive e per le malattie del fegato. Personalmente gli sono ancora grato per avermi consentito di specializzarmi a San Diego, arricchendo le competenze dell'intero team, dal quale sono usciti ben cinque primari».

Di lui parla con la voce rotta dalla commozione Daria Sacchini, che fu a lungo sua allieva e diretta collaboratrice, fino a diventare primaria a Piacenza: «Franco Fiaccadori era un uomo di profonda cultura, indubbiamente severo, di carattere spigoloso, anche temuto dai suoi allievi. Non aveva un carattere facile, ma era anche stimato e benvoluto da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Con noi allievi era severissimo, ma abbiamo tutti imparato ad apprezzare il valore straordinario di ciò che ci dava, il suo entusiasmo, il suo eccezionale carisma, che ci ha fatto crescere, formando un gruppo di livello riconosciuto ben oltre Parma. E quando lo chiamavamo c'era sempre. Purtroppo il Covid si è portato via anche “il professore”. Ci mancherà molto».

Anche Guido Pelosi, che lavorò a lungo accanto a lui, ricorda con passione ciò che Fiaccadori ha saputo realizzare: «Era un medico e un docente di grande rigore, la sua azione era sempre tesa ad ottenere il risultato, il paziente era al primo posto, e aveva una grande capacità di creare il gruppo, di fare squadra condividendo il lavoro e mettendo insieme le migliori energie e conoscenze di tutti. Per Natale ci scambiavamo sempre gli auguri. Ho perso un amico sincero».

Esprime un sentimento di gratitudine Giovanni Pedretti, divenuto poi primario a Fidenza: «Mi sono specializzato e ho lavorato a lungo con lui. Era un maestro della medicina e una persona di grande umanità. Insieme a lui ho scritto libri e organizzato congressi. Non si risparmiava mai. Chiedeva tanto, ma dava anche tanto. Spesso era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene».

«Il Covid ce lo ha portato via improvvisamente. Nostro padre – dice la figlia Paola – non aveva un carattere facile, ma sapeva farsi amare. Era un uomo rigido, ma di solidi principi e di una profonda onestà. Dedicava la sua vita al lavoro, ma aveva anche altre passioni, la lettura in primo luogo, poi la pesca, e il suo Parma. Fin che ha potuto non è mancato sugli spalti del Tardini».

Franco Fiaccadori lascia la moglie Adele e i figli Enrico, Paola, Giovanna e Andrea. La data delle esequie non è ancora stata fissata.