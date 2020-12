Andrea Talignani, l'ex ''Maradona dei poveri''

PAOLO GROSSI

Oggi compie sessant'anni Andrea Talignani, che un titolo della nostra Gazzetta ormai parecchi lustri fa ribattezzò «il Maradona dei poveri». Era il 1983 e Diego giocava ancora nel Barcellona...

Oltre 300 gol nei campionati dilettanti e non si sa quante altre centinaia nei vari tornei estivi. Talignani era un vero e proprio fenomeno. Baricentro basso, gran senso della porta, un tiro di una potenza inusitata anche fra i professionisti. Stava al panorama dilettantistico degli anni '80 tra Parma e Reggio proprio come il Pibe alla serie A e al calcio mondiale. E non solo per la chioma riccioluta o il fisico tarchiato, ma soprattutto per un talento e una capacità balistica che ai suoi livelli facevano la differenza.

Talignani dopo aver indossato le maglie di Virtus, Audace, Parma (due scudetti Allievi di C con Ancelotti come compagno) Langhirano, Fiorenzuola, Brescello, Real Val Baganza e Felino aveva smesso di giocare a 44 anni.

«Ero negli amatori di Eia, e una domenica mattina stoppo un pallone, mi guardo intorno e intanto arriva un ragazzo che me lo porta via. L'ho preso come un segno del destino, ho capito che era ora di chiudere. E quel giorno ho smesso».

Come sono stati gli anni senza calcio?

«Il pallone mi è mancato, non lo nascondo. Era la mia vita in fondo. E mi ha lasciato qualche acciacco se è vero che ho portato dieci gessi nella gamba sinistra. Il ginocchio spesso mi fa ancora male. Ora mi accontento di guardarlo in tv, ma neanche tanto».

E' un calcio diverso ormai…

«Troppo fisico, troppo atletismo, poco spazio per la tecnica. Mi diverto solo se gioca Ronaldo o qualche altro fuoriclasse».

Il vero Maradona se ne è appena andato.

«Una notizia che mi ha riempito di tristezza. Spero poi che non siano vere le voci che circolano sul fatto che non sia stato curato a dovere. Non mi permetto di giudicare quello che ha fatto nella sua vita fuori dal campo, ma dico solo che è stato il più forte calciatore che io abbia mai visto. E sono sicuro che un altro così forte non nascerà più».

Tra i tantissimi gol che hai segnato, se dovessi incorniciarne solo uno, quale sceglieresti?

«Di sicuro il secondo nello spareggio di andata per la C2 a Aosta. Fu un missile su punizione da quasi 40 metri. Rossano Cabrini, il supertifoso del Brescello che mi seguiva sempre, millantava nei bar che dietro la porta c'era seduto un uomo in carrozzina che si è alzato e si è messo a camminare. Insomma, un gol miracoloso. E lo dedico a mio padre Giuliano (anche lui ex crociato ndr), che è scomparso l'anno scorso e mi ha lasciato un vuoto immenso. Mi ha sempre guidato e spronato e se non ho fatto la carriera che avrei potuto fare nei professionisti è perché sono voluto rimanere con lui e mia madre invece di andare via da casa quando tante squadre mi cercavano».

Nella foto che pubblichiamo, oltre al pallone, che ti ha dato tante gioie, mostri due scarpette.

«Sono le prime che mi regalò mio padre quando a nove anni andai a giocare nella Virtus. In tutto questo tempo le ha sempre conservate lui, con dentro la carta di giornale e ‘'ingrassate'' come se dovessi ancora usarle. E invece da 50 anni non mi vanno più bene: ma sono un gran bel ricordo».