Bulega torna a Parma e crea il profumo del Regio

Katia Golini

Eleganza, la parola d'ordine. Ne ha fatto un mantra per tutta la vita, Gianluca Bulega. Stilista affermato nel mondo dell'alta moda, a un certo punto della carriera decide di tuffarsi nel meraviglioso mondo della profumeria, anche grazie all'incontro con Pierenato Bordone, titolare di una famosa profumeria a Torino, città da cui entrambi provengono (suo socio e compagno). Lo fa e riscuote subito grande successo, tanto che oggi può aspirare al titolo di «profumiere dei teatri» (se tutto andrà come sembra già scritto). A partire dal nostro Regio, che tra i gadget natalizi in vendita nel bookshop (ora online) propone anche l'Eau de parfum Regio by Gianluca Bulega. Una creazione esclusiva, con una storia che ha radici lontane.

Dal giorno della sua prima sfilata al Circolo di lettura si è sempre sentito parmigiano: «A Parma devo tutto. La svolta alla mia carriera nel mondo dell'alta moda parte dalla "piccola capitale"». I primi passi da stilista, dopo la laurea all'Istituto europeo di Design a Milano nel 1994, Bulega li muove nell'atelier "La Sartoria" di Gattatico: «Nel Reggiano, certo, ma al confine con il Parmense - sorride -. Lì ho lavorato dal '96 al 2007, ma tutte le mie clienti più affezionate vivevano a Parma, città con cui continuo a mantenere un legame fortissimo».

Tra la fine del Novecento e i primi anni Duemila, Bulega si impone con i suoi abiti sartoriali ricercati e unici, si specializza nei «royal wedding». La clientela cresce, il «fashion world» lo accoglie nelle sue fila. Oggi vive e lavora in Versilia. La sua grande casa è un porto di mare, dove gli amici - per lo più persone in vista nel mondo dello spettacolo, della moda, della nobiltà internazionale - vanno e vengono in continuazione: chi per fare due chiacchiere, chi per trascorrere qualche giorno di relax, chi per prendere accordi per farsi confezionare abiti da favola per gran galà e occasioni esclusive.

Bulega debutta come profumiere nel 2008 con «Amami Alfredo», una fragranza fruttata e floreale, ambrata con sentori di spezie, con un tocco di vaniglia, a base di orchidea bianca, bergamotto, fiori d'arancio, neroli, gelsomino, orchidea, rosa bulgara, ylang ylang, ginestra. Il raffinato mix riscuote subito grande successo. Seguono «Amado mio» e «Amami per sempre», fragranze che gli permettono di affermarsi nel panorama internazionale. «A un certo punto mi è venuta voglia di differenziare la mia attività, così decido entrare nel settore della profumeria selettiva. Sfruttando il mio know-how di stilista ho fondato la Gianluca Bulega Parfums».

Affezionato a Parma, forte dell'esperienza maturata, qualche mese fa decide di proporre un progetto al Teatro Regio: creare un profumo ispirato all'antica tradizione di uno dei più importanti templi della lirica, da vendere come gadget nel bookshop. Affascinato dall'universo magnifico del teatro da sempre, Bulega non è nuovo alle collaborazioni con queste realtà: «Ho lavorato con vari teatri, ho creato abiti di scena per una spettacolare Luisa Miller per la Fondazione Toscanini, andata in scena a Villa Pallavicino di Busseto, per fare un esempio. E anche con il Regio ho avuto occasione di collaborare in passato creando gadget e le divise delle maschere». L'idea di tenere vivo il legame esalta Bulega, entusiasta di questa nuova avventura: «La mia proposta è stata accolta subito, così ho realizzato un profumo ad hoc con molte particolarità olfattive. L'esclusiva "Eau de parfum Regio Parma by Gianluca Bulega" ha sentori caramellati, dolci, fruttati. Ricorda i profumi delle nostre nonne e mamme, pur mantenendo un "che" di moderno, attuale. La profumazione è una tuberosa, a cui ho aggiunto, ed è la prima volta, foglie di fragola. L'esito è elegante, raffinato, discreto, ma che non passa inosservato. La piramide olfattiva vede note di testa appena fruttate e agrumate, di petitgrain e foglie di fragola; le note di cuore decisamente floreali con nuance di ylang-ylang, geranio e note di rosa carnosa, rese originali da tracce di lavanda e chiodi di garofano; le note di fondo vellutate, ambrate e legnose, grazie al patchouly, al benzoino, al sandalo e alla resina di labdano unita a bacche di vaniglia».

Curato nei minimi dettagli anche il packaging: «Ci siamo attenuti a un'elegante sobrietà, a partire dal logo serigrafato. Per altre creazioni ho collaborato con marchi quali Swarovski e Nason Moretti di Murano, ma in questa occasione ci siamo attenuti a linee essenziali, congrue con il luogo che dà il nome al profumo».

Ora una nuova sfida attende Bulega. Dal Regio al resto d'Italia: «Il progetto che debutta a Parma piace anche ad altri teatri d'opera. Quando questo periodo buio di pandemia e blocco delle attività culturali sarà finito riprenderemo il filo. Ci sono molte belle prospettive di cui il Regio, che ha dimostrato subito grande coraggio e sensibilità, sarà apripista».