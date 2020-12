L'Oriola e la città piangono Piera Sanella

Quasi quarant'anni negli uffici dell'ospedale di Fidenza: se n'è andata Piera Sanella, una colonna dell'Ausl. È stata stroncata da una grave malattia che se l'è portata via in pochi mesi. Aveva 63 anni.

Borghigiana doc, era nata e cresciuta nello storico quartiere Oriola, al quale era rimasta sempre particolarmente legata, anche se viveva a Salso, dove si era sposata con Enrico Milani, noto medico di famiglia.

Aveva studiato da geometra all'istituto Paciolo e da quasi quarant'anni era alle dipendenze dell'Ausl. Piera era una donna molto stimata per le elevate qualità professionali e le squisite doti umane.

Benvoluta da tutti, ha lasciato un ricordo affettuoso in chi l'ha conosciuta. Raffinata, colta, gentile e sempre attenta agli altri, aveva un cuore grande Piera: col marito condivideva molte opere di solidarietà. Amava viaggiare e adorava gli animali. E sapeva sempre regalare un dolce sorriso a tutti. Aveva quel suo modo di fare così discreto, che la rendeva speciale: era impossibile non volerle bene. La sua scomparsa ha suscitato profonda impressione non solo a Salso, ma anche nella sua Fidenza.

A nome degli amici del quartiere Oriola, Nino Secchi ha voluto ricordarla così: «Penso che un denominatore comune, tra quelli che un tempo erano “ragazzi”, quando si incontrano, sia proprio quello di ripercorrere ricordi e persone che hanno caratterizzato la loro fanciullezza e l'adolescenza. Per noi nati e cresciuti in Oriola, almeno, quello del “ricordare” è proprio un tratto caratteristico e così accadeva tutte le volte che incontravo Piera, più vicina come età a mio fratello, ma pur sempre una cara amica mia e naturalmente dell'Oriola. Si ricordavano quelle persone che ci avevano lasciato e di loro si elencavano le doti più salienti: tutta brava e buona gente a cui appartenevamo in quanto eravamo una sola famiglia, specie nel bisogno e nelle necessità. Piera ha sempre avuto un animo buono, gentile, riservato, ma mai distaccata e sempre fiera di essere “oriolana” anche quando lasciò Fidenza per Salso. E nelle occasioni in cui ci si incontrava, era sempre la “Piera” che conoscevo sin da bambina. Ciao Piera, incontrerai tanti di noi, dove non so, ma ritornerete a parlare ancora del nostro quartiere, delle nostre storie, delle persone che ci hanno voluto bene. Ci avete preceduto, ma siete sempre con noi nel nostro cuore».

Piera Sanella ha lasciato la mamma Giancarla, il marito Enrico, la sorella Maria Pia con Angelo e Giorgia, i parenti.

Il funerale sarà celebrato oggi alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di San Vitale, a Salso.

