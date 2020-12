La pioggia frena lo shopping in centro

Più che il desiderio di tornare a uscire potè la pioggia.

La giornata di festa che molti speravano potesse riportare i parmigiani tra le strade e le piazze del centro è trascorsa, purtroppo, con scarso passeggio e negozi decisamente poco affollati. Nonostante le luminarie accese e le vetrine piene di tentazioni molti infatti hanno rinunciato all'uscita pomeridiana. E solo alcune strade, in particolare nei tratti pedonali, hanno visto formarsi i classici gruppetti di passanti fermi davanti ai negozi in cerca di idee per i regali e lo shopping delle feste.

Un segnale preoccupante, in un periodo terribile, che trova conferma nel fatto che anche alcuni bar hanno preferito restare chiusi. E solo quelli con i dehors più ampi e protetti della pioggia e dal freddo hanno accolto i clienti per la classica cioccolata di metà pomeriggio. Per tutti poi la chiusura anticipata alle 18 ha impedito che ci si potesse dedicare al rito dell'aperitivo: il risultato è che già poco dopo le 17 si è iniziato a vedere calare il numero dei parmigiani che lentamente hanno ripreso la via di casa. Un vero peccato: durante gli anni passati a quest'ora la piazza si stava riempiendo di gente in attesa dell'accensione del grande albero. Ma stiamo parlando di un'altra delle tradizioni che il virus ci ha temporaneamente tolto.

Ora, la speranza è che già nei prossimi giorni il clima dia una mano ai commercianti riportando tra i borghi e le piazze il passeggio tipico delle giornate di fine d'anno. E che le luminarie, allegre ed eleganti, tornino ad illuminare il sorriso di chi si prepara alle feste.

r.c.