Pneumologie, i reparti resistono: «Ma il rischio terza ondata è elevato»

Tutti i giorni incrociano gli sguardi di chi ha fame d'aria. Pazienti sotto i caschi o attaccati a un respiratore. Sono alla guida di reparti che hanno retto bene alla seconda impennata di contagi, ma il pensiero a ciò che potrebbe accadere dopo le feste li accompagna spesso: «Il virus circola e molto dipende dai nostri comportamenti, per cui il rischio di una terza ondata è molto elevato», dice Alfredo Antonio Chetta, direttore della Clinica pneumologica del Maggiore. «Quest'estate abbiamo sprecato un patrimonio, speriamo che non avvenga di nuovo. Ci sono persone che, pur uscite dalla terapia intensiva, non sopravvivono. Vorrei che tutto ciò si comprendesse, perché l'unica strategia vera è la prevenzione», aggiunge Maria Majori, a capo dell'unità di Pneumologia ed Endoscopia toracica.

Un auspicio che deve suonare come un allarme. Nonostante i reparti riescano a far fronte ai ricoveri. Ma i numeri restano elevati. Il reparto di degenza della Clinica pneumologica, che recentemente è stato trasferito al Covid hospital Barbieri, ha 24 posti letto e ieri «solo uno era libero, anche se non tutti i pazienti sono ventilati - spiega Chetta -. Il tasso di occupazione è sempre molto alto. E l'età media è tra i 55 e i 60 anni, ma abbiamo anche cinque-sei pazienti tra i 45 e i 50 anni». E anche in Terapia semintensiva respiratoria, ora al secondo piano dell'Ala sud, in spazi totalmente ristrutturati, su 12 posti disponibili 10 sono occupati.

Ma veniamo alla specificità di questi due reparti. Il «trasloco» della Clinica pneumologica, spostata al Barbieri, «ha sostanzialmente due obiettivi - spiega Chetta -: il primo è quello di contenere i trasferimenti in Rianimazione, in grande collaborazione con i colleghi della 2a Anestesia e Rianimazione. L'approccio è quello di un trattamento ventilatorio non invasivo il più precoce possibile: può essere utilizzato il “casco” o una maschera total face, perché non tutti tollerano il “casco”». Intervenire in modo precoce, infatti, come dimostrano recenti studi scientifici, può permettere di evitare, anche se non in tutti i casi, il trasferimento in Rianimazione. Il secondo obiettivo della nuova collocazione del reparto al Barbieri «è quello di accogliere i pazienti che vengono dalla Rianimazione o dalla terapia semintensiva e stanno recuperando aggiunge Chetta -. Quindi abbiamo queste due tipologie di pazienti: quelli per i quali si cerca di evitare il trasferimento in Rianimazione e quelli che invece stanno progressivamente meglio».

Malati che, in quest'ultimo caso, possono provenire dal reparto di Terapia semintensiva respiratoria, che fa parte dell'unità diretta da Maria Majori. «E' una sezione affidata a Massimo Riccardi, in cui trattiamo pazienti che devono essere “intensivizzati” - spiega Maria Majori -, ma non che devono essere intubati. Oppure, accogliamo persone dalla terapia intensiva, ancora molto critici, che però sono stati estubati, anche se sono ancora in ventilazione meccanica. Si cerca di “svezzarli” dal ventilatore e di fare una riabilitazione motoria precoce, come avevamo fatto nella prima fase, per poi inviarli al Covid hospital, al Cardinal Ferrari o al Don Gnocchi».

I percorsi sono stati affinati, frutto anche di un approccio multidisciplinare e di uno «straordinario lavoro sul territorio», spiega Maria Majori. Ma il timore di ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane accompagna chi è in trincea da mesi. «Quest'estate le misure sono state abbassate un po' troppo - aggiunge Maria Majori -. C'è un'esasperazione da parte delle persone, è comprensibile, ma di Covid si continua a morire e c'è questa solitudine straziante nei pazienti. Abbiamo anche la possibilità della videochiamata, ma non tutti sono in grado di farla. Sono situazioni drammatiche. Io spero che le persone capiscano».

