«Gamba», bandiera della Valtarese

STEFANO MINATO

Le «bandiere» nello sport non esistono più. Ma la Pallacanestro Valtarese la sua «bandiera» ce l'ha e porta il nome di Roberto Gasparini. Ventitré stagioni consecutive con i colori biancorossi appiccicati addosso per un record di 564 presenze racchiuse tra il debutto, impreziosito da otto punti segnati, il 19 novembre del 1972 contro la Sangiorgese (in cui militava Cesare Pancotto, attuale allenatore di Cantù) nella palestra di via Piave e la gara d'addio disputata il 19 marzo del 1995 al palaraschi contro la Salus Bologna.

GLI INIZI

Come per tutti i «Diavoli Rossi» l'incipit della carriera cestistica di Gasparini si identifica nella persona del professor Augusto Quarantelli. «Ho conosciuto il professore alle scuole medie. Era una persona fantastica. Sapeva valutare le capacità dei singoli. Era rigido nei momenti giusti, ma sapeva seguirci con una familiarità che ti invogliava ad andare in palestra. Era un piacere lavorare con lui ed era impossibile non volergli bene».

A soli sedici anni arriva il debutto in prima squadra, complice anche l'assenza di Patrizio Leonardi. «Con i miei cento novantacinque centimetri di altezza ero uno dei più alti. Nella Valtarese non c'era una grande abbondanza di lunghi e così ho subito trovato un mio spazio». Spazio che «Gamba», «soprannome dovuto alla mia altezza ma di cui non ricordo l'autore», non ha mai avuto il coraggio di abbandonare a differenza di altri protagonisti del basket borgotarese, quali Angella, Capitelli, Dallara e lo stesso Picelli.

«Ho avuto proposte da squadre di serie B e di serie C, in particolare da Spezia, ma non me la sono sentita di lasciare la Valtarese. Più che per i problemi legati al lavoro è perché mi dispiaceva abbandonare la squadra e i compagni».

VALTARESE PRIMO E UNICO AMORE

Alla base di questa scelta c'è un amore sconfinato per i colori biancorossi. «In questo ambiente mi sono sempre trovato molto bene. La Valtarese mi ha permesso di girare non solo in Italia ma anche all'estero. Ho conosciuto persone e visitato paesi nuovi. Indimenticabili sono state le frequenti trasferte nei paesi dell'est». E proprio ad uno di questi viaggi è legato un ricordo speciale. «Avevo sedici anni ed eravamo andati a Ginevra per un torneo internazionale. C'era anche una squadra dell'Armata Rossa di Mosca in cui militava Aleksandr Belov, entrato nella storia per aver segnato il canestro che diede all'Unione Sovietica l'oro nel torneo olimpico di Monaco di Baviera in una contestata finale con gli Stati Uniti. Per tre giorni ha girato per la città insieme a noi. Aver conosciuto un mito di questo calibro è stato per me indimenticabile».

IL LEGAME CON UGO VIETTI

Oltre a quello con Quarantelli, forte è anche il legame con il coach Ugo Vietti. «Lui mi è sempre stato molto vicino. Mi ha seguito parecchio nei miei primi anni a livello seniores, aiutandomi a migliorare nella fase offensiva e con lui mi sono sempre trovato bene».T ra i compagni di squadre due sono le citazioni speciali. «Con Giorgio Spagnoli ho condiviso tutti i miei ventitré anni in prima squadra. Siamo nati entrambi nel 1956. Abbiamo iniziato insieme e abbiamo smesso lo stesso anno. Ma sul campo l'intesa maggiore è stata con Giordano Picelli. Lui aveva un buon tiro. Io sapevo i suoi movimenti e facevo i blocchi per liberarlo. Lui segnava, mentre io prendevo qualche botta sotto canestro. Sono sforzi che alla lunga ho pagato, perché i dolori alle ginocchia adesso si fanno a sentire».

Dal 1975 al 1987 nei tabellini della squadra ci si poteva confondere tra Roberto e Vittorio Gasparini.«Lui era un play ed io un pivot ma non siamo neanche parenti, anche se eravamo vicini di casa. D'altra parte nella storia della Valtarese sono molti i cognomi che ricorrono spesso, come Brugnoli, Delgrosso, Leonardi, Piscina e Spagnoli».Gasparini è stato protagonista di quattro promozioni della Valtarese dalla serie D alla serie C, nel 1975, nel 1979, nel 1983 e nel 1994, anche se quest'ultima maturata attraverso un ripescaggio.

QUELLO SPAREGGIO...

Quella «più sua» è senz'altro la terza, ottenuta con tre appassionanti spareggi con l'Assi Cremona. Nella «bella» del 21 maggio del 1983, terminata col punteggio di 66 a 64 per la Valtarese, determinanti furono i 14 punti segnati da Gasparini nei primi dieci minuti del secondo tempo. Il top score in carriera maturò invece il 13 gennaio del 1985. Nella vittoriosa trasferta di Carpi, conclusa con un successo per 87 a 86, Gasparini mise a segno 39 punti con un significativo 15 su 16 da sotto! Di rilievo anche i 35 punti rifilati al Cogoleto nella gara d'esordio del campionato 1990-91.

I DERBY

Ma i ricordi più vivi sono quelli legati ai derby con Rapid Parma e Fulgor Fidenza. «Con i vari Belicchi, Mazzieri, Minotti, Marchignoli, Trevisan e Giordano Ferrari erano sempre lotte all'ultimo sangue. Non si andava certo per il sottile. Ci si scambiava delle botte, poi però al fischio finale si tornava ad essere buoni amici». E nelle cronache si legge ad esempio dello scontro avuto nel 1986 con Pietro Lazzari, ala di Fidenza, che costò a Gasparini una ferita allo zigomo e due punti di sutura. Come poi dimenticare l'espulsione lampo maturata nel 1990 a Carrara dopo solo due minuti di gioco. Fatali furono le proteste per alcune errate valutazioni degli arbitri formulate in veste di capitano, ruolo svolto per anni dal numero quindici biancorosso con orgoglio e correttezza.

Ora però la passione per la pallacanestro si è un po' affievolita. «Al palazzetto non vado più anche perché la squadra maschile è scesa di categoria. Seguo il basket in televisione ma è uno sport completamente diverso da quello dei miei tempi. Noi eravamo più lenti ma anche più tecnici. Adesso invece sono tutti super atleti molto più preparati sia fisicamente che atleticamente».