Dicembre, mai così tanta pioggia a Parma dal 1897

Gian Luca Zurlini

Dopo un novembre secco, con soli 20 millimetri di pioggia (23% del normale), e un autunno con il 70% delle precipitazioni normali, dicembre è iniziato facendo cadere su Parma tanta pioggia quanta mai ne era caduta in questo periodo da quando esistono le rilevazioni meteorologiche. E diventerà quasi certamente anche il dicembre più piovoso di sempre a Parma.

PIOGGIA DA RECORD

In pratica, da inizio mese, non c'è stato nessun giorno senza pioggia. Un piccolo "antipasto" c'è stato nel pomeriggio di martedì 1 (quando addirittura era scattato il blocco del traffico a causa degli sforamenti del Pm10 dovuti al tempo stabile di fine novembre) seguito poi dai 4 centimetri di neve del 2. Da allora, sulla città si è rovesciata acqua in quantità "industriale", favorita da perturbazioni in serie e da temperature che hanno portato la neve, anche questa copiosa, soltanto a quote superiori ai 400-500 metri di altezza. Fino alle 9 di ieri mattina erano così caduti 189,2 millimetri di pioggia, «un dato che - spiega Paolo Fantini, tecnico dell'Oservatorio meteo dell'Università - supera il record di 175,1 millimetri che risaliva addirittura al 1897. Considerata poi la pioggia caduta in giornata, ci si avvicina ormai anche al record del mese, che è di 197,4 millimetri e risale al 1959. Si tratta di un evento del tutto eccezionale, con un tempo di ritorno, come si dice in gergo tecnico, addirittura secolare». Va sottolineato poi che la media mensile di dicembre è di 62 millimetri, valore che è già triplicato dopo un terzo dei giorni del mese.

ALTA PRESSIONE IN ARRIVO

Da oggi la pioggia dovrebbe concedere una tregua, anche se però il tempo rimarrà variabile fino a sabato. Da domenica, invece, dovrebbe tornare l'alta pressione e portare sole e nebbia la prossima settimana. A differenza della pioggia, le temperature rimarranno nelle medie stagionali senza punte particolari di freddo.