Luisella Notari, la «dottoressa Paffoni»

Isabella Spagnoli

Ha appena finito di girare l'ottava stagione di «Il commissario Coliandro», gomito a gomito con Giampaolo Morelli e già ragiona sul futuro, Luisella Notari, alias dottoressa Paffoni, irresistibile sovrintendente della Polizia scientifica nella fortunata serie Rai.

La Notari, volto amatissimo nella nostra città, dal 2015 è entrata a far parte del cast di Coliandro (allora alla quinta stagione), catturando l'attenzione del pubblico grazie alla sua spontaneità e voglia di vivere.

Perché diciamocelo, signora Notari, la Paffoni, un po' le somiglia.

«E' una donna con una grande carica vitale, molto positiva e genuina. In questo mi ritrovo. E' poi molto in gamba nel suo lavoro. Grande amante del liscio ha uno stuolo di fidanzati, conquista tutti con il suo spirito brillante».

Avete finito di girare la serie da una settimana. E' stato difficile lavorare con lo spettro incombente del Covid?

«Avevamo iniziato ad allestire tutto nel mese di aprile poi ci siamo dovuti fermare e abbiamo ricominciato a lavorare il 27 di agosto. Siamo andati avanti fino ad ora. Non è stato facile. Ogni volta che si doveva girare, attori, comparse e personale tecnico, dovevano sottoporsi al tampone. Mascherine sempre indossate tranne nel momento in cui si registrava. Gel igienizzanti andavano a fiumi. C'era anche un infermiere addetto ai tamponi rapidi. L'attenzione è stata altissima. Un vero trambusto ma con orgoglio posso dire che ce l'abbiamo fatta».

La serie è stata girata a Bologna all'autostazione delle corriere...

«Questa ottava stagione è bellissima ma non voglio svelare niente per non rovinare la sorpresa agli spettatori. Posso dire che la Paffoni si presenta al suo meglio, anche se in questi episodi non balla salsa e merengue. E meno male dico io: sono proprio imbranata nel ballo, fortuna che mi esibisco sempre con Coliandro, anche lui non proprio un ballerino provetto».

Parliamo di Morelli che fa innamorare tante telespettatrici. Che tipo è?

«Una persona deliziosa. Simpatico, garbato nei modi, un bravo attore. E' sempre molto indaffarato ma non sono mancate le volte in cui siamo riusciti a fare due chiacchiere e lui si è sempre dimostrato delizioso. Il cast di questa serie per me è diventato una famiglia».

La Notari che per tanti anni ha lavorato nella segreteria del Dipartimento di Economia della nostra Università, per poi passare all'amministrazione, spiega come è arrivata a fare l'attrice.

Per anni lei è stata protagonista di un divertente spot girato con Fabio De Luigi per un detersivo. Come è poi riuscita ad entrare nel cast di Coliandro?

«Avevo visto sulla Gazzetta la pubblicità di un corso di teatro e da lì ho cominciato ad impegnarmi sul palcoscenico. Ho scoperto questa mia vena che non sapevo di avere. Venivo da un periodo molto difficile e la recitazione mi ha ridato la vita».

Progetti per il futuro?

«Girare la nona serie di Coliandro e poi chissà, vedremo cosa ci riserva il destino».