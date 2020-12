Nuove dosi in distribuzione. Ma saranno sufficienti? Gli over 60: «Perché a me no?»

Mara Varoli

Le dosi per il vaccino antinfluenzale? In farmacia per gli under 60 non si trovano. E per gli anziani e le categorie a rischio? Come promesso stanno arrivando, ma sono ancora tanti che aspettano il proprio turno. Il vaccino viene infatti distribuito dall'Ausl ai medici di famiglia, in relazione al numero degli assistiti, e le persone che hanno presentato domanda sono davvero tante: oltre a chi non l'aveva fatto negli ultimi anni, quest'anno nella fascia gratuita, insieme ai soggetti con patologie croniche e agli anziani, sono entrati anche gli over 60. L'obiettivo rimane quello della copertura al 75%.

L'Ausl di Parma fa sapere che «sono state consegnate la scorsa settimana, e poi anche oggi, nuove dosi di vaccino antinfluenzale e nuove consegne sono ancora attese prossimamente. E' iniziata la distribuzione delle nuove dosi, che verrà completata all'inizio della prossima settimana. C'è comunque ancora tempo fino all'inizio di gennaio per fare il vaccino e avere una copertura efficace contro l'influenza».

Il quantitativo delle dosi consegnate non è stato però reso noto dall'Ausl. «Lunedì scorso sono arrivate altre dosi di vaccino antinfluenzale a disposizione dei medici - spiega Mario Scali, consigliere dell'ordine dei Medici e referente per l'Ausl, distretto di Parma, per i medici di medicina generale -, ma purtroppo si tratta ancora di piccole quantità, il massimo ottenibile ad oggi. La categoria vaccinabile è over 60 da quest'anno, ma come indicato dalla Regione e dal Ministero la priorità è per gli over 65, considerati i più fragili. L'Ausl ce la sta mettendo tutta per acquisire nuove dosi, ma è complicato. E noi medici siamo naturalmente pressati dai nostri pazienti, che sono spesso difficili da gestire: non riescono a capire "Perché a me no?". E quindi si arrabbiano: le telefonate sono continue. Tuttavia, siamo riusciti a vaccinare tanti anziani e persone che ne avevano necessità. Bisogna avere pazienza: dal punto di vista clinico, siamo ancora in tempo, almeno finché non arriva l'epidemia influenzale. Vedremo come andrà a Natale».

Riassumendo: per gli over 60 e le persone a rischio i vaccini antinfluenzali stanno arrivando in più tranche, ma per gli under? «E' ancora più complicato - conferma il presidente di Federfarma Alessandro Merli -. La Regione li sta cercando ma ha difficoltà a reperirli. Nelle farmacie si vendono i vaccini antinfluenzali solo per le categorie non protette e al momento non ci sono: dopo la prima fornitura di novembre, non è arrivata più nessuna dose. L'Emilia Romagna sta facendo il possibile e ci sono regioni che sono messe peggio di noi. Certo, la gente si lamenta. C'è chi dice: "Quest'anno che avevano spinto tutti a fare la vaccinazione, sono rimasti senza dosi"».