Torrile, i ladri spruzzano spray al peperoncino contro il cane di casa

Chiara De Carli

TORRILE Ladri al lavoro durante il lungo ponte festivo dell'Immacolata.

Probabilmente agevolati dal ritorno in «zona gialla», con la possibilità di tornare a fare visita ad amici e parenti, e dalla pioggia battente che ha azzerato le passeggiate in paese, i balordi si sono scatenati con razzie in appartamenti e case nel cuore della frazione di San Polo di Torrile, raggiunti arrampicandosi dai pluviali o scassinando porte e finestre. La vicenda peggiore, almeno sul piano emotivo, è quella vissuta da una famiglia che sabato pomeriggio è uscita per fare una passeggiata.

Al ritorno, oltre a trovare la propria casa violata, hanno infatti dovuto fare i conti con una vera e propria emergenza veterinaria: i balordi se l'erano infatti presa con la loro cagnolina - che con tutta probabilità aveva deciso di difendere la sua abitazione nonostante la piccola taglia - spruzzandole sul muso lo spray al peperoncino, doloroso e pericolosissimo.

Ma la lunga lista di effrazioni del weekend non è finita così.

In una bifamiliare di via Verdi, accanto a due condomìni, i malviventi sono entrati al calare del sole e messo a soqquadro tutte le stanze nelle due ore scarse in cui i residenti hanno lasciato incustodita l'abitazione.

È andata invece meglio poche decine di metri più in là dove la proprietaria di una villetta ha trovato danneggiata la rete che divide il suo giardino da quello dei vicini ma, fortunatamente, nessuna delle due case ha «ceduto» all'assalto degli scassinatori. Il fatto che da nessuna delle abitazioni «visitate» i ladri se ne siano andati con ricchi bottini, fa però aumentare la paura in paese e sui social network si torna a chiedere di valutare l'ipotesi di organizzare il controllo di vicinato.

Ma il dito di molti è puntato sulle telecamere di videosorveglianza che, ad oggi, non sono riuscite a fermare gli atti vandalici, i «bivacchi» notturni anche in aree private e l'abbandono di rifiuti nei parchi, in cui spesso vengono trovati, accanto alle panchine e a pochi metri dai bidoncini dei rifiuti, i resti di ritrovi alcolici.

E il «carico» lo mette Nicola Rosi, ex consigliere comunale e candidato anche alle recenti amministrative con il gruppo capitanato da Alessandro Rossi, che contesta con forza anche il lavoro di amministrazione e forze dell'ordine.

«È allucinante l'immobilismo totale di questa amministrazione», scrive, sul gruppo facebook “Sei di San Polo di Torrile se…”.

«Per quanto riguarda le forze dell'ordine - continua Rosi - sono purtroppo impegnate a ricercare quelli senza mascherina o in giro senza autocertificazione. Ad oggi la priorità di chi governa è punire i trasgressori dei dpcm, gli altri vengono dopo».