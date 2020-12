«Noi, senza diritti»: il giudice onorario Cancelliere in sciopero della fame

GEORGIA AZZALI

Lo sguardo mite, il fisico esile e il tono sempre garbato. Si fa fatica a immaginare tanta energia, tanta determinazione. Ma chi se l'è trovato di fronte in un'aula di tribunale, conosce la sua fermezza. Livio Cancelliere è un giudice onorario della sezione penale ed è in sciopero della fame da lunedì. Fa parte di quell'esercito di magistrati - sconosciuto a tanti cittadini comuni - che macina processi su processi per un compenso irrisorio consentendo alla macchina della giustizia di andare avanti. Un gettone di poche decine di euro a udienza e nessun diritto: niente malattia, ferie neanche a parlane. E in questa stagione maledetta di Covid, anche l'isolamento fiduciario o la quarantena devono essere affrontati senza garanzie.

«Quando ho saputo delle due colleghe di Palermo, di cui una malata oncologica, che avevano deciso di fare lo sciopero della fame, mi sono chiesto: e io? cosa faccio? È stata una scelta ponderata, ma ho capito che lo dovevo fare per richiamare l'attenzione sulla situazione di noi magistrati onorari e per un lavoro che svolgo da 18 anni».

Una battaglia («anche se io non amo questo termine», dice) che passa anche sul proprio corpo. La protesta non violenta perché chi deve prendere decisioni si scuota, si turbi perfino, e tanti - anche i non addetti ai lavori - prendano coscienza della situazione dei magistrati onorari. «La nuova riforma è addirittura peggiorativa. Eppure abbiamo sentenze europee e dei giudici del lavoro che riconoscono il nostro status di lavoratori dipendenti, ma tutto ciò non conta. Perché? È un'ingiustizia. E io non riesco a piegare la testa davanti alle ingiustizie. Stiamo parlando di diritti basilari».

Così, quando da Palermo è arrivato l'esempio di quelle prime due colleghe, a cui se ne è poi aggiunta una terza, Cancelliere ha sentito come un dovere morale la scelta di seguirle. E nel frattempo anche due magistrati onorari napoletani - altre due donne - hanno deciso di fare lo sciopero della fame. «Ho 49 anni e cinque figli, ma la nostra non è una famiglia monoreddito. Insomma, ci sono colleghi che hanno situazioni economiche ben più pesanti della mia. Resta il fatto che io campo con quanto riesco a guadagnare come avvocato, non certo come giudice onorario. Il nostro gettone è di circa 70 euro netti, ma il lavoro non finisce dopo 5 o 6 ore di udienza, perché i fascicoli vanno letti e riletti, bisogna prepararsi per i processi e per poi decidere le sentenze».

E ora ci sono anche i crampi che mordono lo stomaco, soprattutto al pomeriggio. Ma Cancelliere sarà in udienza anche lunedì prossimo. «Sento il dovere di farlo, per coerenza, però, ho deciso di rinunciare al gettone».

Solo acqua e thè. E ieri era il quarto giorno, con le udienze da preparare e lo studio da avvocato che non può attendere. La famiglia è preoccupata, anche perché Cancelliere ha una leggera ipertensione, e in questi giorni ha abbandonato i farmaci. Il presidente della sezione penale, Gennaro Mastroberardino, l'ha chiamato per tentare di farlo desistere. Ma quando gli si chiede “fino a quando?”, ti risponde senza tentennamenti: «L'attenzione sta crescendo, anche magistrati di primo piano cominciano a comprendere, e mi auguro che altri ci mostrino vicinanza: anche avvocati e cittadini comuni, spererei. E io? Io vado avanti. Finché qualcuno si sentirà responsabile di ciò che potrebbe accadere a me o ad altri colleghi». Mentre sulla foto del suo profilo WhatsApp compare l'immagine dell'avvocatessa curda Ebru Timtik: 238 giorni di sciopero della fame. Morta per un diritto: un processo equo.