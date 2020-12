Andrea Bocelli: «La meraviglia del Regio negli occhi di mia figlia»

FILIBERTO MOLOSSI

È una star mondiale, un tenore e un cantante amato in tutti i continenti, ad ogni latitudine: il suo nome figura nella Hollywood Walk of Fame e per la decima volta, solo qualche giorno fa, un suo album è entrato nella top 10 dei dischi più venduti negli Usa. Al Teatro Regio, domani sera, arriva una leggenda: Andrea Bocelli. E lo fa portando a Parma un evento clamoroso, «Believe in Christmas».

In live streaming mondiale dal Regio alle 21 (i biglietti sono disponibili al link https://bit.ly/3pPjf0y.), Bocelli, con la complicità di Virginia, sua figlia, proporrà i brani del suo ultimo album, «Believe» e molte delle sue canzoni più famose, contando anche sulla partecipazione nello spettacolo diretto da Franco Dragone di grandi amici come Zucchero e di altri big della scena musicale. Alla vigilia di questo evento, la Gazzetta lo ha intervistato.

Il concerto in streaming «Believe in Christmas» è un evento di portata mondiale: perché Maestro ha scelto proprio il Teatro Regio di Parma? Rappresenta qualcosa di particolare per lei questo teatro così amato dai melomani e temuto dai cantanti lirici?

«Il Regio è molto più di un capolavoro architettonico. I teatri sono luoghi di pura magia, popolati di incontri, di addii e ritorni, di partenze per viaggi straordinari del cuore che lasciano il segno. Mi affascina la teoria secondo la quale nei teatri d'opera le emozioni magicamente sedimentino: una volta infiammate sulla ribalta, mi piace pensare rilascino poi, a sipario chiuso, la loro cenere dorata, fatta di commozione, di passione, cedendo la traccia indelebile delle proprie vibrazioni e costruendo via via il carisma di un luogo, la sua unicità, il suo prestigio, l'attitudine a generare incanto. Per questo, il Regio di Parma è unico: lo è per me e per tutti coloro che amano quel “paradiso della musica” che è l'opera. È un grande onore, poter cantare nel vostro teatro».

Ha un significato inoltre per lei esibirsi proprio a Parma, quella che Bruno Barilli chiamava il paese del melodramma, la terra di Verdi e che quest'anno e il prossimo riveste il titolo di capitale italiana della cultura?

«Mi avvicino a queste terre con grande affetto e altrettanto grande rispetto… A pochi chilometri da qui ho vissuto parte della mia infanzia, in collegio; anni dopo, ho tenuto – giovane tenore pressoché sconosciuto – il mio primo concerto con orchestra. La magia dell'opera lirica è nel vostro DNA e la competenza diffusa, sulla vocalità, tra il vostro pubblico, penso sia un valore aggiunto importante per qualunque cantante che voglia cimentarsi sulla ribalta parmigiana. Quanto al ruolo di capitale italiana della cultura, al netto di tutte le meraviglie artistiche e culturali della città, solo il fatto che sia, questa, la terra di Giuseppe Verdi, dovrebbe laurearvi patrimonio dell'umanità».

La direzione creativa dell'evento è affidata a Franco Dragone, noto per il suo magnifico lavoro con il Cirque Du Soleil: che spettacolo sarà? Cosa dobbiamo aspettarci?

«Sarà un'occasione per cantare molti dei brani presenti in “Believe”, oltre alle pagine più amate della tradizione natalizia. Accanto a me avrò mia figlia Virginia… Anzi sarà lei la “padrona di casa” (e voi, se lo vorrete, i suoi invitati). Il suo sguardo, sulla meraviglia del teatro e sulla magia del Natale, ci condurrà per mano in un viaggio speciale, in una festa fatta di musica, spiritualità, allegria, e del continuo stupore che un vero e proprio mago quale appunto è Franco Dragone, saprà stimolare. Sono particolarmente contento di questa collaborazione: Dragone è un artista visionario noto in tutto il mondo e tra l'altro si è occupato anche di grandi show per la mia amica Céline Dion. Reinventerà il Regio, con maestria e con grande poesia… Lo farà, rispettandone ed esaltandone la bellezza e la storia. Lo spettacolo conterà inoltre su ospiti meravigliosi, su colleghi e cari amici quali Zucchero, Cecilia Bartoli e molti altri».

«Believe» è un disco intimo, sacro, che raccoglie melodie che hanno contrassegnato la sua infanzia e adolescenza: lo si potrebbe definire un'autobiografia spirituale?

«La ringrazio, è una definizione inedita, ma bella e calzante. “Believe” è una raccolta di pagine legate alla spiritualità, è un percorso eterogeneo e persino sperimentale, poiché affianca pagine di grandi autori classici a brani popolari ed a vere e proprie canzoni… Fianco a fianco, opere di Fauré, Bizet, un inedito di Puccini, pagine firmate anche dal sottoscritto, da Morricone, e poi brani che, pur non legati alla religione, sono nondimeno intrisi di religiosità, come “Hallelujah” di Leonard Cohen e “You'll Nevere Walk Alone”. Dopo alcuni album più legati alla sensualità, questo progetto trova invece il proprio denominatore nella volontà di essere, in certo qual senso, una medicina per l'anima, porgendo a chi lo vorrà un momento di sollievo e di ottimismo».

Come ha accennato, il suo ultimo lavoro contiene anche un inedito di Ennio Morricone, con testo di Pacifico: qual era il suo rapporto col maestro? E come è nata quest'ultima collaborazione con lui?

«È stato un indimenticabile melodista che ha scritto la colonna sonora emotiva di più generazioni, una persona schiva che ho avuto il grande onore di incontrare e col quale ho collaborato più volte in passato. La canzone è tra le ultime pagine – o forse l'ultima – che ha scritto prima di lasciarci: al di là della bellezza del brano, sono felice ed emozionato al pensiero che questo estremo atto creativo egli l'abbia concepito destinandolo alle parole di una invocazione cristiana. Sono onorato di poter cantare il suo “Inno sussurrato”, un brano molto intenso che nasce in sordina, come il titolo suggerisce, per poi crescere fino a diventare la voce e la preghiera universale».

La cultura sta vivendo un momento molto difficile: pensa che gli eventi in streaming possano essere una soluzione per arginare i problemi? Crede che potranno avere un senso e che entreranno nella nostra quotidianità anche una volta conclusa l'emergenza?

«Di necessità, virtù: lo streaming può essere una alternativa, perfino interessante, sia per chi fa arte che per chi ne fruisce. Però io credo ancora nella magia di una sala gremita, credo nello scambio di energie, nell'interazione chimica, nella concretezza della presenza. Tutto questo, nel mondo virtuale, non c'è. In oltre un quarto di secolo di carriera, personalmente è stato sempre fondamentale avere un rapporto diretto con coloro che hanno la bontà di apprezzare la mia musica, ovunque nel mondo. Il miglior modo per ringraziarli è sempre stato farlo di persona, attraverso performance dal vivo. E così conto di continuare a fare, non appena sarà possibile».

Alla prima della Scala l'inno è stato cantato dai lavoratori dello spettacolo: cosa si sente di dire a chi, lavorando in questo ambito, sta vivendo un momento di grande crisi?

«Guai a demoralizzarsi, l'ansia e la paura sono un veleno che è meglio tener sempre distante. È pur vero che la situazione odierna ha risvolti drammatici: un anno senza concerti, senza opere, pressoché senz'arte. Un anno in cui si sono perse tante opportunità, dato che l'arte è - come dico sempre - un dono del cielo atto alla promozione dello spirito. E quando non si promuove lo spirito, il rischio è che quest'ultimo retroceda pericolosamente».

L'evento al Teatro Regio si intitola «Believe in Christmas»: cosa significa per lei credere nel Natale?

«Natale è una promessa mantenuta ogni anno, è una bella metafora del miracolo della vita che nasce e dell'amore che la custodisce. È il compleanno del mondo e di Colui che, quella vita cui siamo in sella, ci ha dato. Vale dunque la pena per tutti, anche per chi non è provvisto del dono – e del peso gioioso – della fede, di destinare a tale momento dell'anno una riflessione, per far tesoro di una festa che è come un meraviglioso dipinto (e quanti ve ne sono, alla Natività dedicati!), nella nostra stanza del cuore. A noi, accendere o meno la luce e saperne contemplare l'assoluta bellezza e la quotidiana lezione».

Negli ultimi anni la hit parade italiana è stata invasa da canzoni rap e trap dove la parola sembra prendere il sopravvento sulla melodia: cosa ne pensa di questo fenomeno?

«Quella degli equilibri fra testo e melodia è una querelle secolare, sulla quale già i nostri avi hanno versato fiumi di inchiostro. Circoscrivendo all'ambito pop, parliamo comunque di un processo che dura da molti decenni. Penso che ogni genere abbia la propria ragion d'essere e la potenzialità di produrre bellezza… Ci sono generi nei quali non mi addentro, semplicemente perché non li ritengo nelle mie corde. Ma qualunque giudizio preclusivo aprioristico porta con sé il rischio d'essere errato».

Alcune sue dichiarazioni sul coronavirus hanno scatenato un polverone negli scorsi mesi: poi però lei ha chiarito di non essere negazionista, ma ottimista. Cosa si aspetta Andrea Bocelli dal 2021?

«È un momento storico che vivo, come tutti, con apprensione e dispiacere. Resto però ottimista, mi auguro che presto potremo tornare a riabbracciarci, e sorridere di questo periodo così doloroso e inedito per la nostra generazione. Spero e prego affinché nessuno venga lasciato indietro, dato che la pandemia, oltre a fare tante vittime, ha causato anche un incremento drammatico della povertà. Mi auguro che sapremo far tesoro di quanto ci è accaduto, mettendo in campo una nuova gerarchia di valori, comprendendo con una percezione più netta, il fatto che, nel mondo, siamo un'unica grande famiglia interconnessa».