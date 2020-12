Disabili, il Consiglio di Stato boccia il regolamento del Comune

GIAN LUCA ZURLINI

La notizia è di quelle destinate a fare scalpore. Il Consiglio di Stato, con una sentenza pubblicata ieri e che è inappellabile, ha sancito che il regolamento del comune di Parma sui disabili per quanto riguarda il calcolo del reddito ai fini della determinazione dell'Isee è illegittimo.

I giudici amministrativi della Capitale hanno così accolto la tesi dell'associazione "Prima gli ultimi", che si era invece vista rigettare il ricorso presentato in prima istanza al Tar in quanto giudicata "soggetto non avente titolo". Laura Schianchi, fondatrice e presidente dell'associazione che si occupa di fornire servizi e tutela ai disabili e alle loro famiglie, non nasconde la propria soddisfazione per questa vittoria al Consiglio di Stato: «È un grandissimo risultato per il quale ringrazio i nostri legali e che riconosce, oltre che la giustezza delle ragioni che sostenevamo fin dall'inizio, anche la piena legittimità della nostra associazione a presentare questo ricorso, che invece ci era stata negata dal Tar».

IL MOTIVO DEL RICORSO

La vicenda giudiziaria ha origini lontane nel tempo: risale infatti al luglio del 2018 quando il Comune approvò il nuovo regolamento dei servizi per i disabili in cui erano contenute anche le disposizioni relative alle esenzioni e su quali redditi dovessero essere considerati validi ai fini della determinazione dell'Isee e chi aveva diritto a riduzioni o esenzioni dal pagamento dei servizi non sanitari. Il motivo del contendere è stata la volontà del Comune di includere nel reddito ai fini dell'Isee anche i cosiddetti "assegni di accompagnamento" e le pensioni di invalidità allo scopo, come venne detto all'epoca in consiglio comunale rigettando alcuni emendamenti presentati in particolare da Fabrizio Pezzuto, di poter garantire maggiore equità sociale e favorire chi aveva effettivamente redditi più bassi.

LA TESI DEL'ASSOCIAZIONE

«Da parte nostra abbiamo ritenuto da subito, e la sentenza del Consiglio di Stato ci dà ragione, che - dice Laura Schianchi - i sostegni economici che vengono assegnati dallo Stato ai disabili proprio in ragione della loro disabilità non possano essere considerate fonti di reddito in base alle quali escluderli da altri sostegni economici forniti dal Comune. Era evidente, anche se il Comune ha voluto tirare diritto per la sua strada, che entrate come l'assegno di accompagnamento o la pensione di invalidità non possono essere un motivo per tagliare fuori da altre tutele i disabili e le loro famiglie, che già vivono una condizione difficile e si sono trovati ulteriormente vessati da questo regolamento». La Schianchi sottolinea che «in alcuni momenti la nostra rivendicazione è stata vissuta come una sfida politica, mentre in realtà l'unico nostro scopo è sempre stato quello di garantire la tutela dei diritti dei più deboli».

COSA ACCADRÀ ADESSO

La presidente di "Prima gli ultimi" sottolinea che «questa decisione del Consiglio di Stato di fatto sancisce che il regolamento del comune di Parma, così come era stato concepito, non è legittimo e dunque va riscritto tenendo conto di quanto è stato sancito dalla magistratura amministrativa. Ora ci auguriamo che si possa aprire un confronto sereno, perché ribadisco che noi non vogliamo fare guerra a nessuno, ma soltanto lavorare, anche assieme alle altre associazioni, per fare in modo che chi è disabile abbia il massimo delle tutele da parte delle istituzioni pubbliche».

In chiusura Laura Schianchi sottolinea che «questa sentenza apre la strada anche alla revisione dei regolamenti di molti altri comuni, non tutti per fortuna, che in regione hanno seguito la linea di quello di Parma. E abbiamo già avuto richieste di aiuto da altre città che noi contiamo di poter dare, sperando che la questione di Parma ora si risolva al più presto».