È morto Gian Carlo Ceci, pioniere della cucina italiana nel mondo

GIAN CARLO ZANACCA

COLLECCHIO Intuito, dedizione e tanta passione hanno fatto di Giancarlo Ceci, scomparso all'età di 93 anni, una figura di spicco di Collecchio ed anche fuori dalle suoi stretti confini, a livello internazionale: pioniere della cucina italiana nel mondo, ha fatto del suo ristorante, Villa Maria Luigia da Ceci, un punto di riferimento nazionale e internazionale.

La cucina era per lui prima di tutto una forma di cultura, un modo di essere, espressione del proprio tempo ma anche della personalità di chi la mette in atto.

E lui, a tutto questo, ha dedicato l'intera esistenza, assieme alla moglie Marta Chiozzi, che l'ha lasciato meno di due mesi fa. Una coppia unita negli affetti e nel lavoro: era il 1960 quando si sposarono.

Entrambi provenivano da famiglie legate alla ristorazione: Marta era figlia di Umberto Chiozzi gestore dell'antico e omonimo bar che un tempo sorgeva nel “fabricòn” in piazza Avanzini. I genitori di Giancarlo, Linda Bompani ed Eugenio Ceci, negli anni prima della guerra erano i titolari dell'albergo Croce Bianca, oggi villa Todeschini, lungo viale Libertà. Con loro se ne è andato un secolo di storia di Collecchio che, nell'arco di pochi decenni, dopo la guerra, si è trasformato da piccolo centro agricolo a importante centro industriale.

E Giancarlo Ceci ne è stato protagonista e interprete: nel 1961 l'acquisto dell'ex residenza di caccia di Maria Luigia, allora della famiglia Baduini, e poi tanti sacrifici e impegno per portarla agli splendori che l'hanno contraddistinta, trasformandola in un ristorante di alta gamma.

Prima l'intuito di acquistarla, poi la sua passione per la cucina hanno fatto di questo luogo un punto di riferimento significativo della ristorazione italiana per molti anni.

E, accanto a questo, la simpatia, la cura per le cose fatte bene e l'attenzione per la qualità.

Nella sua lunga epopea di ristoratore Giancarlo Ceci ha conosciuto personaggi di grande spicco come Enzo Ferrari, con cui rimase in contatto dai tempi in cui disputava la Parma Poggio e si fermava nella locanda dei genitori, quando Giancarlo era ancora un bambino. Ma anche il nobile francese Rémi Krug, già titolare della nota casa di Champagne d'oltralpe, che fece tappa proprio a villa Maria Luigia da Ceci negli anni Settanta.

La ristorazione per Giancarlo Ceci è stata prima di tutto impegno sul campo: ha anticipato molte delle tecniche di marketing oggi in messe in atto per avvalorare la cucina italiana nel mondo. E lo ha fatto portandola anche lui oltre gli stretti confini di Collecchio, ma anche dell'Emilia e dell'Italia: nel 1976 a New York, ma anche in Francia e in Giappone, dove si recò con la moglie nel 1986 per tenere una lezione, proprio sul food, agli studenti dell'Università di Tokio ed Osaka. Lui sempre pronto a farsi ambasciatore e promotore della cucina italiana nel mondo e la moglie Marta, che per tanti anni ha seguito la cucina del ristorante, focalizzandosi sulla parte pratica, hanno costituito un binomio davvero unico.

La sua ambizione è stata quella di portare Parma nel mondo e il mondo a Parma: ce l'ha fatta, per tanti anni il suo ristornate è stato insignito della stella Michelin ed è stato ai primi posti nella Guida Gambero Rosso. Lo piangono i figli Eugenio e Umberto ed i parenti tutti. Il funerale si svolgerà sabato 12, alle 14.30, nella parrocchiale di Collecchio.