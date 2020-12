In campo con classe, addio a Silvano Cavazzini

MICHELE DEROMA

BUSSETO Particolare estro e grande intelligenza, erano le virtù che guidavano Silvano Cavazzini sui numerosi campi da calcio da lui calcati durante gli anni Sessanta. Soprattutto quello della sua Busseto, dove Silvano era cresciuto e trascorse quasi tutta la vita, dentro e fuori quel tappeto verde che lo vide protagonista in tante domeniche. Cavazzini si è spento martedì all'ospedale Maggiore di Parma, dove l'uomo si trovava ricoverato da alcuni giorni.

Cavazzini, classe ‘36, conobbe il pallone già in tenera età: Romano Baderna, suo amico e compagno di squadra, ricorda quando «ancora bambini, io e lui andavamo a giocare a calcio nel campo dell'oratorio di Busseto. Siamo cresciuti insieme».

Da giovanissimi, i due si ritrovarono insieme nella squadra calcistica del paese, lo storico Gs Busseto, proprio negli anni Sessanta, dopo che Silvano aveva disputato alcune stagioni calcistiche nel Cremonese: nella stessa provincia sulla sponda lombarda del Po, Silvano aveva cominciato a lavorare dopo gli studi, nel settore della manutenzione di televisori.

Un lavoro che Cavazzini seppe mantenere e sviluppare a Busseto, dove insieme alla moglie Laila – sposata nel ‘68 - aprì in piazza Verdi un negozio specializzato nella vendita e nella riparazione di elettrodomestici.

La sua attività lavorativa, unità alle abilità mostrate nel gioco del calcio, contribuirono a rendere Silvano Cavazzini particolarmente conosciuto ed apprezzato nella cittadina verdiana: «Silvano era una mezz'ala, un centrocampista avanzato molto bravo dal punto di vista tecnico – ricorda Baderna – e in grado di farsi trovare sempre libero dalla marcatura avversaria. Infatti io, quando da “libero” riuscivo a conquistare palla in difesa, guardavo sempre a lui quando era il momento di cedere il pallone». Di gol, Silvano Cavazzini non ne ha realizzati tanti durante la propria carriera: «Aveva un bel tiro, nonché un'ottima capacità di lettura dell'azione», aggiunge Baderna. «Poteva in particolare vantare un ottimo sinistro, e come i grandi campioni “mancini”, non amava particolarmente il piede destro».

Appese le scarpette al chiodo, Silvano continuò a calcare i campi da calcio come allenatore delle squadre giovanili bussetane, ottenendo ottimi risultati: dopo la pensione, Cavazzini si dedicò invece alla sua passione per i viaggi, insieme alla moglie, senza tralasciare l'altro suo grande amore, la Juventus, «per cui Silvano non era un semplice tifoso», assicura Baderna, con un sorriso velato da nostalgia e commozione. «Il lunedì, dopo una sconfitta della Juve, Silvano preferiva non parlare di calcio».

I funerali di Silvano Cavazzini saranno celebrati questo pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Busseto.