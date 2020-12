Jacopo Parella: «Da Fontanellato ai set con Elio Germano»

MARIA CHIARA PEZZANI

Dopo la partecipazione al biopic su Antonio Ligabue «Volevo nascondermi», scritto e diretto da Giorgio Diritti, con un eccezionale Elio Germano, Orso d'argento per il miglior attore al Festival di Berlino, il giovane attore Jacopo Parella torna sul grande schermo con due nuovi film.

Il 32enne di Fontanellato infatti ha fatto la comparsa in alcune scene de «L'incredibile storia dell'Isola delle Rose», film diretto da Sydney Sibilia con Elio Germano nei panni di Giorgio Rosa distribuito da Netflix dal 9 dicembre, e in «Diabolik», lungometraggio dei fratelli Manetti, con Luca Marinetti, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, in uscita a fine mese.

Ha calcato i set di tre film diversi tra loro, nei quali però ha trovato molte caratteristiche comuni. «Mi sono trovato bene – racconta Parella -, erano tutti molto professionali e gentili. Sul set di Sibilia l'atmosfera era tranquilla, anche il regista era alla mano, se gli ponevi delle domande ti rispondeva con grande disponibilità. Quello dei fratelli Manetti invece era più frenetico, forse per la tipologia del film. Di entrambi ho apprezzato la cura dei dettagli, molto attenta e precisa, come ad esempio nei mezzi utilizzati: la macchina di Diabolik era straordinaria, come pure quella dell'ingegnere Rosa, da lui stesso costruita».

Per «L'incredibile storia dell'Isola delle Rose», pellicola che narra la vicenda della piattaforma artificiale creata dall'ingegnere Giorgio Rosa, divenuta una micro-nazione il 1° maggio 1968 e demolita nel febbraio del 1969, Parella è stato impegnato nelle riprese due giorni a Bologna esattamente un anno fa: «Ho girato un paio di scene; nella prima passo in bicicletta in piazza Maggiore – continua -. La seconda è stata più dura, perché è stata girata di notte e prevedeva il passaggio di Germano a bordo dell'auto. Aspettavamo che smettesse di piovere ed essendo dicembre c'era molto freddo. La scena in cui compaio in “Diabolik” invece è stata girata in giornata. Vesto i panni di un avvocato della Corte di Appello di Bologna, una delle scene principali del film, quella del processo al protagonista. Abbiamo girato all'esterno, lungo la scalinata che porta al tribunale. Non so quante volte ho rifatto le scale, valigetta alla mano, per entrare in tribunale».

Due storie diverse, due esperienze importanti per il giovane attore, che ha potuto respirare i set di grandi film, capaci di dimostrare la grande qualità del cinema italiano. «Ho dato il mio piccolo contributo – conclude Parella -. Spero solo che riaprano presto i cinema per poterli apprezzare al meglio».