Ragazzi cercano di rubare le borsette dalle auto ferme in coda

Auto in uscita dalla città in coda su via Emilia Ovest per un incidente. Tutti in fila, fermi, marcia in folle, in attesa di ripartire. È questo il momento che ha scelto una baby gang (sette ragazzi all'apparenza fra i 15 e i 20 anni) per tentare di aprire le portiere della auto e arraffare quello che si trovava sui sedili: borse, portafogli, cellulari.

Il raid probabilmente non ha portato ad alcun furto (secondo i testimoni i ragazzini non sarebbero riusciti a prendere niente), ma l'episodio ha scosso diversi automobilisti, fra i quali la signora che ci ha contattato.

Tutto è successo in una manciata di minuti intorno alle 18,30 di mercoledì, all'altezza della rotonda dell'Esselunga e del vicino McDonald's. I ragazzi, mascherina sul viso e cappuccio calato sulla testa (quindi non facilmente riconoscibili) erano seduti su un muretto vicino alla fermata dell'autobus mentre, per un incidente avvenuto poco più avanti, si formava un lungo serpentone di mezzi.

«Due di loro si sono avvicinati alle auto davanti a me ferme in coda, ho pensato (ingenuamente) che volessero chiedere qualcosa al conducente. Ma vedo che passano alla macchina successiva e provano, inutilmente, ad aprire la portiera - racconta la signora - Ho iniziato a capire e ad avere paura, ero sola sulla mia Golf, ho messo la borsa fra i piedi. Poi mi sono spostata verso il centro della carreggiata, in modo da avere un'auto al lato, fra me e la baby gang che continuava a fare incursioni dal marciapiede destro. Ho aperto il finestrino, ho chiesto alla signora alla guida dell'auto che mi aveva affiancato se davvero stava succedendo quello che pensavo. “Sì, e non è la prima volta...”, la sua risposta fra l'arrabbiato e lo sconsolato».

Pur spaventata e incredula, la donna ha avuto la prontezza di chiamare prima la polizia municipale, che ha spiegato di non essere in grado di intervenire in quel momento, e poi il 113. Una telefonata che non va a buon fine perché cade la linea.

«A quel punto il traffico si è rimesso a scorrere, ho lasciato i ragazzi dietro di me e superato il luogo dell'incidente, e non ho più provato a telefonare. Sono tornata a casa con le gambe tremanti, lo ammetto, non so se per la paura o per lo stupore di trovarmi davanti ad un fatto così assurdo ed essere completamente inerme. Se anche fossi riuscita a parlare con le forze dell'ordine - conclude la donna - immagino non sarebbe successo niente perché se “non è la prima volta”... Per fortuna episodi come questi, per me, fino ad ora sono stati rari, ma ammetto che sono molto sconcertata. Evidentemente il degrado della città che in molti segnalano non è solo una “percezione”». r.c.