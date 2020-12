Tari, aumenti in arrivo?

ANTONIO BERTONCINI

Argomento delicato, quello della gestione dei rifiuti! Se ne è avuta conferma nella riunione delle commissioni consiliari congiunte, convocate per la presa d'atto del Piano Finanziario 2020, che deve ancora arrivare a compimento del suo percorso ad anno praticamente ultimato, anche a causa dell'emergenza Covid, quando già i cittadini di Parma hanno pagato le due rate della Tari.

E bisogna dire che è andata bene così, perché ai parmigiani è stato risparmiato, almeno per ora un aumento in bolletta, che potrebbe però essere recuperato nei prossimi tre anni, anche se c'è la concreta speranza che questo non succeda.

La questione è complicata. Il tutto nasce dal nuovo meccanismo per la redazione del piano economico previsto da Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) e messo in atto da Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna), dal quale risulta che, su un budget di 38 milioni, mancano 790.000 euro per i pareggio di bilancio 2020, cifra questa che dovrà essere addebitata agli utenti.

Solo un eventuale risparmio di gestione derivato dalla gara che porterà ad un nuovo contratto nel corso del 2021, potrà consentire di ridurre o addirittura annullare il disavanzo di quest'anno: «Con il nuovo meccanismo del piano economico finanziario per noi è una semplice presa d'atto – ha spiegato l'assessore Tiziana Benassi – tuttavia voglio precisare che il coefficiente di aumento applicato del 2% è fra i più bassi in assoluto, perché siamo riusciti a valorizzare l'impegno di Parma e provincia in materia di impiantistica, raccolta porta a porta, tariffazione puntuale dell'indifferenziato. Ad altri è andata molto peggio».

La stessa Benassi ha colto l'occasione per elencare le innovazioni introdotte: raccolta differenziata che supera l'81%, riduzione del rifiuto indifferenziato a 99 chilogrammi l'anno per persona contro i 220 del 2013, servizi al piano per chi era bloccato in casa dal Covid, riattivazione della stazione interrata di piazzale Bertozzi, collocazione di 11 nuovi raccoglitori di oli esausti, contenitori di abiti usati, compattatori per la plastica, controlli con telecamere mobili, conferimento di attrezzature ai cittadini per la raccolta differenziata e il riciclaggio del verde di giardini e orti.

Nella seduta, presieduta da Ferdinando De Maria, sono arrivati apprezzamenti e tante domande di chiarimento.

Ma non sono certo mancate le critiche.

In particolare, Giuseppe Massari ha sollevato il problema dei rifiuti abbandonati («Io stesso stamattina ho segnalato la presenza di due frigoriferi in strada a San Leonardo»), ed ha definito «pessima» l'esperienza degli agenti accertatori, che a suo dire eleverebbero contravvenzioni senza avere inconfutabili certezze di colpevolezza.

Emiliano Occhi ha criticato l'aumento delle tariffe nonostante l'inceneritore e ha avanzato il sospetto che la quota di differenziata sia «drogata» dal materiale inserito inopinatamente nei sacchetti gialli della plastica. Inoltre ha segnalato il problema dei rifiuti abbandonati nei canali.

L'assessore Benassi si è detta pronta a prestare attenzione a tutti i suggerimenti per migliorare, ma con l'avvertenza che ogni implementazione del servizio dovrà essere caricata sui cittadini.