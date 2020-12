«Il Ciccio» Zerbini nel ricordo di famigliari e amici. Chef Oldani: «Era buono e rispettoso»

CHIARA DE CARLI

La cucina parmigiana ha perso giovedì scorso uno dei suoi più amati portabandiera: a soli 56 anni, Giuliano Zerbini - per tutti, da sempre, «il Ciccio» - si è spento all’ospedale di Vaio, dove era ricoverato da alcuni giorni per una ricaduta della grave malattia che tre anni fa lo aveva costretto a lasciare il timone della cucina de La Porta a Viarolo. E fin da subito, in attesa di incontrarsi per il rosario e il funerale che si terranno rispettivamente domani sera e lunedì mattina nella chiesa di Viarolo, colleghi, amici e semplici clienti hanno iniziato a stringersi alla famiglia per condividere il cordoglio.

«Siamo stati letteralmente circondati dall’affetto - dice la moglie Paola -. Anche persone che vediamo poco o che non sentiamo da tempo hanno voluto starci vicino: è una cosa molto bella». Tanti, anzi tantissimi, conquistati dal suo carattere generoso e gioviale e dal rispetto che si era guadagnato in quarant’anni di lavoro. «Mi sono avvicinato alla cucina per mangiare bene», diceva sempre a chi gli chiedeva come mai avesse scelto un lavoro fatto di fatica e di rinunce, rivelando la sua indole giocosa.

Ma di lavoro ne ha macinato tanto: fin da quando, quattordicenne, era andato in Versilia a cercare un posto per fare la stagione. A dargli fiducia fu Pierluigi Rolli, di origine parmigiana e gestore di due hotel a Lido di Camaiore; grazie ai suoi insegnamenti scocca la scintilla per il mondo della ristorazione e l’amore per le cose «ben fatte», e nasce un’amicizia che durerà negli anni.

Tra i suoi «maestri» - all’alberghiero e non solo - c’è Gianni Fanzaghi che lo ha fatto arrivare nelle cucine degli hotel Gallia di mezza Italia. Nel 1984, il «caso» lo riporta a Parma: al Ristorante La Pace (oggi Antichi Sapori) cercavano una persona per una sostituzione. Ma il Ciccio, invece di rimanere solo qualche mese, si fermerà lì per creare un progetto nuovo.

L’anno dopo, arriverà Paola Cabassa, «fresca» di corso da sommelier. Dodici mesi di lavoro fianco a fianco bastano loro per decidere di non lasciarsi più e continuare insieme il cammino che li porterà a sposarsi nel 1988, a creare La Porta a Felino e poi a trasferirsi a Viarolo, dove in sala e in cucina lavorano anche i figli Simone e Nicole.

«Nonostante gli impegni lavorativi è sempre stato un papà attento e abbiamo fatto tante cose, tutti insieme. Come datore di lavoro era severo ma non inflessibile: ci ha insegnato a rispettare gli impegni presi e ha sempre cercato di indirizzarci al meglio». L’unica a scegliere una strada diversa è stata la primogenita Martina, oggi ostetrica. «Avevo avuto un po’ di timore a rivelare a papà il proposito di continuare a studiare: temevo di dargli una delusione, ma lui ha accolto la notizia con gioia e mi ha incoraggiata a seguire i miei sogni, come hanno sempre fatto lui e la mamma».

E dopo una vita così piena, al Ciccio era rimasto forse solo un grande sogno da poter realizzare: quello di fare il nonno a tempo pieno. Un desiderio che Diletta, figlia di Martina e nata lo scorso marzo, gli aveva quasi permesso di realizzare, ma il destino deve avere deciso diversamente.