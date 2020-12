Claudio Estasi, un educatore più che un allenatore

MARCO BERNARDINI

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio dilettantistico e giovanile parmense. Nella tarda mattinata di ieri il Covid si è portato via Claudio Estasi, che aveva compiuto 69 anni lo scorso 27 ottobre. Personaggio conosciutissimo e benvoluto da tutti come dimostrano gli innumerevoli messaggi di affetto e stima pubblicati in queste ore sui social, frequentava da oltre mezzo secolo i campi della città e della provincia: prima da ala destra tra le fila di Arsenal, San Lazzaro, Sorbolese, Felino, arrivando fino all’Interregionale (l’attuale serie D), Pieveottoville, Berceto, Vicofertile poi, soprattutto, da allenatore (e dirigente) nei settori giovanili di San Lazzaro, Mercury, per più di trent’anni, Arsenal e Vicofertile, dove anche in questa stagione guidava i 2012, e tra i dilettanti di Marzolara, condotto dalla Seconda alla Prima nel 90-91, Valparma Ghiare, Solignano, Lesignano, Berceto e Virtus. Lo sport ha sempre fatto parte del Dna di famiglia: il padre Bruno fu il primo atleta parmigiano convocato nella Nazionale azzurra di volley e da capitano vinse due scudetti con la Ferrovieri Parma nel ‘50 e nel ‘51 (Claudio organizzava ogni anno, assieme all’Energy Volley Parma, un torneo nazionale giovanile di pallavolo intitolato alla sua memoria) e il figlio Luca, dopo esser stato attaccante di buon livello, è tuttora uno stimato tecnico in categoria, da quest’estate sulla panchina del Terre Alte Berceto in Seconda.

«Mi ha trasmesso i valori dell’educazione, del rispetto e della serietà che portava avanti ancora oggi con immutato entusiasmo - racconta commosso Luca, curiosamente nato lo stesso giorno nel 1977, che condivide con la madre Franca un momento di enorme dolore - ha insegnato tanto ai bambini coi quali è riuscito a instaurare ovunque un legame speciale. Dietro al carattere forte e burbero si nascondevano la grande bontà d’animo e l’enorme disponibilità nei confronti del prossimo».

Maestro d’arte all’ex IACP, ora Acer, ha lavorato a stretto contatto con il dg della Mercury, Daniele Freschi, che lo convinse a entrare nella società biancoverde in quello che diventò un sodalizio duraturo e molto azzeccato. «Conservo un ricordo piacevolissimo, nella nostra società era pressochè insostituibile perchè sapeva e voleva fare di tutto. I bambini avevano bisogno non solo di un allenatore ma anche di un educatore, lui li ha sempre allevati e cresciuti come fossero dei figli. Una persona estremamente corretta e capace nel suo hobby che era il calcio e in più, in ambito lavorativo, aveva un talento innato per il disegno».

Dopo la parentesi all’Arsenal, da quattro stagioni si era accasato al Vicofertile in cui aveva già militato negli anni ‘70 in prima squadra insieme all’attuale presidente della società, Franco Alzapiedi. «A me piace definirlo un uomo vecchio stampo del calcio di una volta - le parole del dirigente del Vicofertile, Alberto Marano - incarnava proprio questo, da noi è stato un punto di riferimento per tutti i bambini e ha messo a frutto l’esperienza che aveva accumulato nel tempo».

In ambito dilettantistico il momento più bello rimane il salto dalla Seconda alla Prima nel Marzolara (in quella squadra figuravano, tra gli altri, capitan Robuschi, Carra, Grulla, il capocannoniere Manghi, Pacetti, Ivano Ravanetti, Rossi e Giovanni Tortorella, ora direttore dell’Unità operativa di cardiologia dell’Ospedale di Vaio) che imparò ad apprezzare fin da subito le sue straordinarie doti umane e morali. «Un signor allenatore, molto bravo a fare gruppo - spiega il ds del Marzolara, Gianpaolo Adorni - ci siamo divertiti, i giocatori lo adoravano e aveva una marcia in più».