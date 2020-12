Davide Lazzeroni, uno studio sorprendente su gemelli e Covid

GIOVANNA PAVESI

Hanno contratto il nuovo coronavirus nelle stesse circostanze, condividendo residenza, ambiente di lavoro, contatti, carica virale, simili fattori di rischio, ma anche lo stesso patrimonio genetico. E quando i due pazienti, gemelli omozigoti di 60 anni, sono stati ricoverati (simultaneamente) all'ospedale di Piacenza, nei primi giorni di marzo, presentavano all'esordio anche parametri simili di coinvolgimento polmonare.

Tuttavia, il decorso della malattia è stato completamente diverso, nonostante l'équipe medica avesse gestito e trattato i due soggetti con gli stessi farmaci. Così, uno dei due fratelli ha sviluppato una forma lieve di malattia, mentre l'altro è stato costretto a un lungo ricovero, che ha reso necessaria l'intubazione e la ventilazione meccanica per diversi giorni.

L'unicità del caso ha attirato l'attenzione di Davide Lazzeroni, giovane cardiologo della Fondazione don Gnocchi che, insieme ai colleghi Luca Moderato (che ha seguito nel percorso assistenziale i due gemelli e che per primo ha intercettato la straordinarietà dell'episodio) e Pietro Concari (dell'ospedale di Suzzara), ha studiato e monitorato la vicenda. Fino ad arrivare, l'8 dicembre, alla pubblicazione su «Annals of Internal Medicine», una delle riviste mediche specialistiche più citate e influenti al mondo.

«Il lavoro suscita interesse perché pone più domande che risposte. A poche ore dall'uscita, oltre ad aver ricevuto un tweet da parte di Eric J. Topol, una leggenda della cardiologia americana, sono già state formulate diverse ipotesi e commenti da parte della comunità scientifica, che ha riconosciuto l'unicità del caso», spiega Lazzeroni, che racconta come l'articolo abbia raggiunto, in tre giorni, una visibilità che raramente si ha in mesi o anni. «A lungo ci siamo dedicati alla raccolta di dati per poter strutturare un lavoro scientifico meritevole di una grandissima rivista. In un mondo scientifico sempre più basato sull'evidenza e sui grandi numeri, spesso, ci si dimentica l'importanza dell'unicità dei singoli casi. L'evidenza è un'analisi statistica di traiettorie, andamenti, numeri che hanno cambiato in meglio la medicina e che sono fondamentali. Tuttavia, soprattutto nel contesto di patologie ancora poco conosciute, è insostituibile il valore dell'osservazione dei casi singoli, quando sono straordinari. La mia stessa esperienza formativa - nata in Semeiotica medica con il professor Alberto Montanara, poi all'ospedale Maggiore in Cardiologia, all'ambulatorio delle malattie rare del San Raffaele, dove ho lavorato con il professor Paolo Camici, ma soprattutto in Fondazione don Gnocchi, con il professor Paolo Coruzzi, dove attualmente lavoro, e gli insegnamenti del professor Antonio Bonetti - mi ha insegnato quotidianamente l'importanza della singolarità in medicina. Ci sono i numeri, le percentuali ma poi c'è soprattutto l'uomo», specifica ancora il cardiologo.

In poche ore, la pubblicazione ha fatto il giro del mondo, tanto che Medscape (sito nato per fornire ai medici informazioni di settore) ha chiesto ai tre cardiologi di aprire una pagina per farne un'ulteriore segnalazione e la CNN vorrebbe raccontare la vicenda dei due gemelli. Che, come chiarisce Lazzeroni, è anche la storia di tre amici che hanno sempre fatto ricerca insieme.

«La medicina non dà mai risposte semplici e questo lavoro suggerisce che la strada da fare è ancora lunga. Di fronte a una situazione in cui non abbiamo ottenuto tante risposte, confidiamo che questo gap possa essere colmato dal vaccino, che darà un contribuito enorme», aggiunge il cardiologo, che ricorda l'importanza dei finanziamenti alla ricerca. A tutti i livelli.

Lazzeroni, che insieme a Moderato e a Concari, si è reso disponibile per il monitoraggio dei due gemelli, sorride quando parla di loro (che oggi sono guariti): «Pensiamo di andare a trovarli. Questa pubblicazione, per noi, è stata una piccola soddisfazione in un anno di tragedie».