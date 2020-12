Meo: «Niente più spettacoli in Cittadella e al Parco Ducale»

LUCA MOLINARI

Niente concerti estivi in Cittadella e nessun bis del Festival Verdi al Parco Ducale.

La conferma arriva da Anna Maria Meo, direttore generale della Fondazione Teatro Regio, intervenuta giovedì pomeriggio durante la commissione consiliare congiunta in cui sono stati illustrati i piani industriali di Ade spa, Fondazione Teatro Regio e Centro Agroalimentare. «I concerti con grandi artisti – ha spiegato, rispondendo a una domanda posta dal capogruppo del Partito democratico Lorenzo Lavagetto – si reggono in una prospettiva di partecipazione di pubblico molto numeroso, non compatibile con l'attuale pandemia. Sarebbe irragionevole ipotizzare concerti in Cittadella o altrove che prevedano assembramenti di migliaia di persone. Non sono arrivate sollecitazioni in tal senso dal Comune e non abbiamo sottoscritto contratti di nessun tipo». L'ipotesi che la Cittadella possa ospitare grandi eventi a seguito del restyling previsto dall'amministrazione comunale, è uno dei temi al centro del dibattito sollevato da comitati e associazioni ambientaliste. Le parole pronunciate dalla Meo smontano, almeno per ora, questa possibilità.

Quanto alla scelta di ospitare il Festival Verdi nel parco Ducale «è stata una extrema ratio non ripetibile». «Non possiamo rinunciare alla nostra straordinaria casa madre – ha aggiunto la Meo –. Già dal 2021 auspichiamo una edizione nel segno della ripartenza». Il Regio ha chiuso i conti in pareggio, nonostante in questo 2020 abbia dovuto fare i conti con un calo dei ricavi in biglietteria del 75%, passando dai 2,2 milioni incassati nel 2019 ai 490mila dell'anno in corso. Forte anche la diminuzione fatta segnare dal valore della produzione, accompagnata però da minori costi.

Il primo auspicio per il 2021, è di inaugurare la stagione lirica a fine marzo con tre titoli, da mettere in scena verso l'inizio dell'estate. Graduale anche il recupero della programmazione canonica del Festival Verdi. Nel 2021 sono previsti concerti, una produzione in forma scenica al Regio e una a Busseto e un'opera in forma di concerto. L'obiettivo è quello di tornare a tre titoli lirici nel 2022. Fondamentale inoltre per la Fondazione poter contare sullo stesso livello di contributi previsti lo scorso anno.

Per quanto riguarda il 2021 il Comune ha infatti deciso un taglio di 300 mila euro, passando da tre a 2,7 milioni annui. Prevista inoltre l'insonorizzazione della sala scenografica, la ristrutturazione della portineria e l'installazione di tornelli per aumentare la sicurezza.

Michele Guerra, assessore alla Cultura, ha ringraziato la Meo, i lavoratori dello spettacolo e la Fondazione «per l'impegno strepitoso profuso». «Da sottolineare – ha proseguito – la grande sperimentazione portata avanti per la stagione estiva, il Festival Verdi e il successo di Verdi Off, oltre all'esperienza in streaming del Barezzi Festival». Marco Ferretti, assessore alle Partecipate, ha da parte propria auspicato che si possa arrivare a una variazione di bilancio per compensare la riduzione del contributo. «Confidiamo infatti nella possibilità di ristabilire i tre milioni originariamente previsti» ha dichiarato.