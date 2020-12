Mingori: «Un anno di resilienza con prospettive di crescita importanti»

PATRIZIA GINEPRI

Dal 2008 il settore dell'immobiliare e, delle costruzioni in generale, ha dovuto affrontare una crisi mondiale inarrestabile. Poi, quest'anno, è arrivata la pandemia, che ha frenato tutti i settori produttivi. Per la Mingori Engineering e Building il 2020 è stato un anno di resilienza, ma anche di continuità, con prospettive di forte crescita negli anni a venire. Ne parliamo con l'amministratore unico Riccardo Mingori. Continuità significa anche l'arrivo in azienda della sesta generazione familiare, rappresentata dal figlio di Riccardo, Michele, fresco di laurea e già operativo in un importante cantiere in Germania e nell'attività avviata in materia di superbonus.

La fotografia della Mingori prima della pandemia?

Dopo la crisi dell'immobiliare, iniziata nel 2008, abbiamo concentrato la nostra attività nel ramo construction, quindi sugli appalti per aziende e privati in conto terzi, lasciando in stand by l'edilizia immobiliare che prima o poi riprenderemo, perché è la nostra vecchia passione, quella che mi ha trasmesso mio padre. Diversificare proiettandoci sul construction è stata la nostra salvezza, perché siamo riusciti a creare un'azienda media di tutto rispetto, che può partecipare a gare di appalto importanti, private principalmente, in tutto il centro nord Italia e anche all'estero dove abbiamo attualmente due presenze: in Marocco e in Germania.

Il 2020 che anno è stato?

Indubbiamente molto difficile. Mentre il 2019, come dimostra l'aumento del 60-70% di fatturato rispetto al 2018, è stato un anno molto positivo, nel 2020 avremmo dovuto proseguire con questo target di crescita che inevitabilmente si è arrestato. Nel primo lockdown non abbiamo lavorato per due mesi e mezzo, che si traduce in circa il 20% di fatturato in meno. Non è stato facile recuperare, perché le aziende nostre clienti hanno ridimensionato i piani di sviluppo, poi è arrivata la seconda ondata. Oggi i cantieri non sono chiusi, ma il lavoro procede a ritmi ridotti. Quest'anno sarà un anno di resilienza, lo è per tutti e anche per noi. Però mi piace sottolineare che nonostante il contesto, abbiamo realizzato progetti importanti.

Quali in particolare?

Abbiamo consegnato nei termini contrattuali, il maxi insediamento del gruppo Mahle che abbiamo costruito al quartiere Spip. Era prevista una cerimonia di inaugurazione, alla presenza del board della multinazionale tedesca, che fattura 15 miliardi in tutto il mondo e ha deciso di investire a Parma. Con una pandemia in corso, permettere a Mahle di inaugurare il nuovo headquarter, pienamente operativo nei tempi previsti, rappresenta un motivo di soddisfazione ancora maggiore.

Altri progetti in cantiere?

Ci aspettiamo un triennio di grande crescita, perché abbiamo un portafoglio lavori di 48-49 milioni, che rappresenta un salto notevole rispetto ai 20 milioni di fatturato del 2019. Sono due i progetti principali: la prima è una grande commessa per Esselunga, nostro committente storico, per il quale costruiremo il nuovo ipermercato a Modena, un lavoro che vale 25-30 milioni. Il secondo fronte su cui stiamo puntando molto è il superbonus. Abbiamo iniziato a crederci fin da principio, quando ancora tutti erano ancora incerti, e oggi abbiamo 30 condomini in gestazione, sui quali stiamo realizzando progetti a vari stati di avanzamento. Per nostra scelta, sono condomini dai 15-20 appartamenti in su. Responsabile del progetto è mio figlio Michele che seguirà la parte gestionale e già dai primi di febbraio si apriranno i cantieri dei primi 5 condomini per poi, a ruota, avviare gli altri. Abbiamo sempre nuove richieste e visto che tutti si aspettano che la misura venga prorogata, potremmo proseguire con altri progetti. Mediamente un condominio vale per noi 1 milione di euro di lavori. Tutto questo, oltre al valore legato alla sostenibilità, significa anche occupazione, perché in ogni cantiere impegna circa venti persone. Altro mercato di grande interesse per noi, in prospettiva, è quello delle rsa. Stiamo partecipando a gare di appalto specifiche e in particolare abbiamo in corso una trattativa su un'area di nostra proprietà a Firenze, con un operatore francese primario del settore. Non ultimo, stiamo portando a termine l'acquisizione di una piccola società attiva nel campo delle finiture.

E all'estero?

Lavorare all'estero è difficile. In Marocco abbiamo investito 5-6 anni fa, ma esauriremo la nostra esperienza a causa delle difficoltà del mercato locale. In Germania, invece, siamo impegnati in un progetto imponente del gruppo farmaceutico Teva, un colosso che fattura 25 miliardi di euro e che sta costruendo un grande centro ricerche a Ulm. Con un investimento da 620 milioni, è il più grande building in costruzione in Europa: 45mila metri quadrati di superficie edificata su sette piani più uno interrato. Noi stiamo realizzando la parte delle finiture, un lavoro per oltre 11 milioni, attraverso il nostro committente, un gruppo scozzese di ingegneria, la Wood di Aberdeen, che fattura 10 miliardi l'anno ed è main contractor di Teva. È un'esperienza importante, anche se il nostro obiettivo principale è lavorare nel nostro Paese.