Montali, sempre ai vertici dello sport

PAOLO EMILIO PACCIANI

Una vita dedicata allo sport: prima sul campo, poi dietro a una scrivania. Gian Paolo Montali, che dopo i trionfi come allenatore di pallavolo e le esperienze dirigenziali nel mondo del calcio e nella didattica (Sda Bocconi, Business School Sole 24 Ore, Masters Rcs) è oggi il responsabile del progetto Ryder Cup 2023 per la Federgolf, sta per ricevere un premio che aspettava da tempo ma che non riguarda una vittoria.

L'università del Molise infatti il 16 dicembre gli conferirà la laurea honoris causa in Scienze Motorie e per meriti sportivi per il «contributo impareggiabile nell'educazione delle nuove generazioni ai valori più autentici dello sport, simbolo di impegno, di professionalità e di grandi successi nazionali e internazionali».

«E' un riconoscimento che mi inorgoglisce – afferma Montali, già cavaliere ufficiale della Repubblica e ambasciatore nel mondo per la città di Roma e lo sport – perché la laurea dopo cinque anni di studi in medicina non sono riuscito a prenderla per colpa della mia passione per lo sport. Sono molto riconoscente all'università del Molise e al suo magnifico rettore per aver pensato a me. Originariamente la cerimonia era prevista per la scorsa primavera, poi la pandemia ha fatto rinviare tutto a questo mese di dicembre. L'unico rammarico viene dal fatto che il mio sogno era ricevere questo riconoscimento dall'università della mia città. Io sono profondamente parmigiano e amo la mia città, anche perché sono sempre in giro per il mondo. Ma evidentemente non sono stato ritenuto all'altezza».

A quale dei tanti successi raccolti nel mondo dello sport è più affezionato?

«Io ho iniziato la carriera con la pallavolo e quindi sono quelli raggiunti in quel campo. Ma della motivazione mi ha colpito il riconoscimento della mia professionalità sia nel campo che nella gestione delle risorse. Mai pensavo che mi fosse riconosciuta questa cosa. Con i miei giocatori e i miei allievi ho sempre usato una frase: il lavoro alla fine paga sempre. E anche questa volta il mio motto si è rivelato azzeccato».

Sport maestro di vita quindi?

Certamente. La metafora sportiva è assolutamente trasportabile in tanti altri campi come la gestione di qualunque tipo di risorse, soprattutto umane. Io sono passato da tre discipline sportive diverse e magari ne passerò altre, ma tutte hanno in comune dei temi che valgono in ogni campo».

Ora l'attende un'altra sfida: la Ryder Cup a Roma. Si sarebbe dovuta giocare nel 2022 ma la pandemia ha portato allo slittamento al 2023. Come stanno andando le cose sul campo e fuori?

«Sono molto soddisfatto, perché dopo tre anni vissuti pericolosamente e fatto soprattutto di relazioni politiche si intravvede l'obiettivo. Ho dovuto confrontarmi con tre governi, tre ministri dello sport, e ogni volta dovevo andare a spiegare daccapo tutto il progetto. Un progetto in cui il socio di maggioranza è il governo. In un business plan da 160 milioni di euro, 60 sono stati versati a fondo perduto e 100 sono di garanzia. Alla fine di ogni anno ho avuto la rendicontazione con il governo in carica. Con qualche forza politica ho avuto delle difficoltà ora invece sono molto contento perché tutte le forze politiche hanno capito l'importanza strategica e le opportunità che ha la Ryder Cup per il Paese. Ma anche per il ritorno di immagine che ci dà. Vi faccio un esempio: tutte le volte che andavo a parlare con il vice presidente del consiglio mi diceva che quando incontrava importanti rappresentanti dei governi stranieri la prima cosa che gli chiedevano era di essere invitati alla Ryder Cup. Evidentemente in Italia non abbiamo la percezione di quanto sia importante questo evento a livello internazionale«.

I lavori sul campo come procedono?

«Benissimo. Le prime nove buche sono già pronte e giocabili e le seconde nove saranno pronte nei primi mesi del 2021, come pure la club house. Abbiamo preparato un progetto per le infrastrutture di viabilità. Ci saranno altri 50 milioni di euro non per la Ryder Cup ma per lasciare un'eredità al territorio: rifare vie, raddoppiare strade e sbloccare i lavori sulla Tiburtina. Un'impresa impensabile per Roma».

Ci sarà posto per tutti coloro che vogliono venire ad assistere?

«Assolutamente no. Ci saranno 60 mila biglietti al giorno ma presumibilmente verranno bruciati in pochi minuti così come è successo per l'edizione americana che si giocherà l'anno prossimo. Perciò chi è interessato dovrà muoversi per tempo. Poi ci sarà un quantitativo che sarà estratto a sorte».

Una Ryder Cup che abbiamo visto sfilare anche a Parma...

«E' stato un regalo che ho voluto fare alla mia città. Tenete presente che il filmato con la coppa al Regio, in piazza del Duomo, al teatro Farnese e in piazza Garibaldi ha fatto il giro del mondo ed ha proiettato l'immagine di Parma dappertutto».

