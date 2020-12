Bocelli, megashow al Regio e cena dall'amica Paola Sanguinetti

MARA PEDRABISSI

Nella notte di Santa Lucia, viaggia per tutto il mondo l’immagine del Teatro Regio di Parma, bello come non mai nella magia dello show di Andrea Bocelli.

Uno show da grandi numeri: 50mila i biglietti venduti in oltre cento Paesi, una straordinaria “cartolina da Parma”.

Lo spettacolo va in streaming alle 21, ora italiana, costruito e “montato” come un vero e proprio spettacolo, non un semplice concerto. A fare da “guida” è Virginia, la figlia di 10 anni del tenore toscano, con il vestito candido e l'acconciatura delle feste. Entra sfiorando il sipario del Borghesi, con l'aria meravigliata dell'Alice della favola.

Il primo brano scalda il cuore: “You'll never walk alone”, non camminerai mai sola, un brano anni Cinquanta scritto per il musical “Carousel”. Segue “Dolce sentire/ Fratello Sole, Sorella Luna”, e poi “Hallelujah” di Leonard Cohen.

Una scaletta che mette insieme, come in un arcobaleno, tutti i colori della spiritualità, dell'intimismo, dell'attesa del Natale che mai come quest'anno deve essere un Natale di speranza. Splendenti i momenti con il soprano francese Clara Barbier Serrano, prima destinataria della borsa di studio istituita dalla Andrea Bocelli Foundation, e con la “guest star” Cecilia Bartoli.

Alle 22 è “White Christmas” con la voce graffiante e insieme dolce dell'amico Zucchero, uno dei momenti più attesi dello spettacolo-evento che porta la firma e la direzione artistica di Franco Dragone, noto per il suo lavoro rivoluzionario con il Cirque Du Soleil. Anche il Regio, pur nel necessario distanziamento anti-Covid, risulta vivo grazie alle coreografie create da Tiziana Pagliarulo, sulla scena si muovono - e si riconoscono - i volti storici dei coristi del Teatro Regio, impegnati vocalmente in alcuni brani (meraviglioso per intensità e sentimento il “Venite adoremus”) ma poi coinvolti in larga parte dello spettacolo.

Un progetto che ha richiesto molti giorni di lavoro in teatro: il tenore è arrivato in città mercoledì, volando direttamente da Dubai, dove era impegnato. Il risultato è uno spettacolo grandioso e, al contempo, intimo; calibrato in ogni punto, senza sbavature.

Alla fine, dopo poco più di un'ora in cui il tempo sembra essere sospeso, cala il sipario tra gli applausi di tecnici, musicisti e comparse.

Stamattina Bocelli lascerà Parma, lo attende la puntata di “Domenica in” con Mara Venier.

Il riso in brodo dell'amica Paola

Si conoscono da un quarto di secolo, da quando hanno cominciato a cantare insieme. Figurarsi se adesso, dopo più di cento eventi condivisi a tutte le latitudini e un'infinità di ore trascorse tra palcoscenici, backstage e voli aerei, Andrea Bocelli, venendo a Parma, non passava dall’amica Paola Sanguinetti. E così è stato stato mercoledì sera.

Lui è una star internazionale, lei un soprano di classe, cavaliere della Repubblica per meriti artistici. Ma insieme sono solo Andrea e Paola.

«E' arrivato a casa mia verso le 6 del pomeriggio, con l'idea di cenare in amicizia - racconta la cantante parmigiana - Con Andrea c'erano la moglie Veronica, Virginia di 10 anni e il cane Ginevra, l’ultimo arrivato in casa Bocelli, un levriero di sei mesi».

Il menù? «Leggero - dice Paola - perché conosco le abitudini di Andrea e Veronica; sono sempre in viaggio, cenano a orari irregolari, quindi stanno attenti e prediligono cibi leggeri e salutari. Per questo ho pensato di cucinare un piatto che a casa mia si è sempre preparato, il riso in brodo con una stracciatella di spinaci, uovo e parmigiano. E' stato molto gradito; poi tante verdure e le immancabili scaglie di parmigiano di cui Andrea è ghiotto. Alla fine, però, l’ho fatto cedere con la torta Duchessa che non aveva mai assaggiato. Gli è piaciuta tantissimo». Stressato per lo show? «Assolutamente no, era molto carico, motivato. Andrea è così; quando lo conosci, ti dimentichi che è un divo. E' sempre molto sereno nel fare le cose che gli piacciono e in questo caso era particolarmente contento di avere al suo fianco la piccola Virginia, una bambina molto dolce».

m.p.