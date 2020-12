Centro storico affollato nel primo sabato “giallo”

GIAN LUCA ZURLINI

Mettete assieme tre settimane di “zona arancione”, unitele a un pomeriggio senza pioggia dopo 10 giorni con gli ombrelli aperti e aggiungete la chiusura di tutti i centri commerciali decretata dal governo. Il risultato che otterrete è quello di ieri, con un centro storico che per la prima volta dopo quasi un anno ha vissuto un sabato pomeriggio “da leoni” in tema di presenze dei parmigiani.

Il sabato pomeriggio della vigilia di Santa Lucia, dopo una mattinata a rilento a causa della pioggia battente, si è così trasformato nella prima, vera giornata di sapore natalizio “old style” di questo terribile 2020. Intendiamoci, per le strade l'ombra del Covid era ben presente nelle mascherine indossate dalla quasi totalità delle persone che passeggiavano (pochissimi i “disertori”). ma il colpo d'occhio che si presentava, come mostrano le foto che pubblichiamo in pagina, era quasi normale, se così si può dire.

CODE ORDINATE

Davanti a molti negozi si potevano vedere file di persone in attesa, tutte però ordinate. E gli “assembramenti”, intesi come gruppi di persone ferme a chiacchierare, erano ridotti al minimo. Praticamente nessuno in piedi davanti ai locali pubblici, che avevano però i tavolini, tutti a prima vista regolarmente distanziati, pieni di persone fino alle 18, orario del “primo coprifuoco” riservato ai locali pubblici. Ma anche nei negozi dello shopping, compresi i grandi magazzini dell'abbigliamento, le persone presenti erano numerose. L'impressione è che, dopo tante settimane di restrizioni, ci fosse la voglia soprattutto di ritrovare una parvenza di normalità.

I SELFIE CON L'ALBERO

Una normalità dimostrata anche dalle tante persone, con i bambini in netta prevalenza, che ne hanno approfittato per farsi uno scatto-selfie nel riquadro predisposto dal Comune a fianco dell'albero di Natale acceso la sera dell'Immacolata. Un albero che sembra essere piaciuto, a giudicare dai parmigiani che si sono fatti immortalare con le luci sullo sfondo in quella che è stata la prima occasione per tanti di vederlo acceso “dal vivo”.

CONTROLLI DISCRETI

Sullo sfondo sono rimaste le forze dell'ordine, presenti in gran numero, ma con un controllo discreto. Perché, nonostante il gran numero di persone, le regole sono state in gran parte rispettate. E anche questo è un dato positivo del primo sabato “giallo” dei parmigiani.