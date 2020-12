Chi è e come sta l'uomo che girava nudo per Parma

Segni particolari: completamente nudo. L'esibizionista che giovedì sera si è presentato in un bar tabaccheria di via Toscana senza niente addosso, ha colpito ancora ma questa volta sulla sua strada, precisamente nella zona di via Fleming, ha trovato una pattuglia delle Volanti della polizia di Stato. Che hanno messo la parola fine alle sue esibizioni.

Si sarebbe così conclusa la vicenda della persona «senza veli» che, dalla sua prima apparizione, sta facendo tanto parlare in città e non solo dal momento che la notizia è stata cliccatissima sul sito della Gazzetta. Una vicenda che non è ancora chiusa dal momento che sono in corso delle verifiche per stabilire se quello che si è presentato, suscitando grande scalpore e immortalato in un video, in quel bar di via Toscana sia lo stesso fermato l'altra notte in via Fleming. Ma dal «costume adamitico» di entrambe le «prodezze» non ci dovrebbero essere dubbi.

L'uomo fermato dalle Volanti l'altra notte in via Fleming è un 26enne di origine tunisina.

Ad avvisare il 113 sono stati i residenti di via Fleming che hanno raccontato alla polizia che un uomo senza niente addosso, era intento a suonare al citofono di alcuni caseggiati della zona.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato il 26enne in evidente stato di alterazione psicofisica e lo hanno subito accompagnato all'ospedale Maggiore dov'è stato visitato per accertare le sue condizioni.

Proseguono, comunque, le verifiche da parte della questura per stabilire se quello fermato in via Fleming sia lo stesso che giovedì pomeriggio, senza nessun vestito addosso, è entrato in un bar-tabaccheria di via Toscana lasciando sbigottiti il titolare del locale e i clienti. Una scena che qualcuno aveva filmato con uno smartphone. Un video che in poco tempo è diventato virale.

Gli agenti, per il momento, hanno provveduto a sanzionarlo dal momento che il tunisino era in giro durante il «coprifuoco» imposto dalla normativa anti-Covid. M.Cep.