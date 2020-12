Covid, contagi fra i ragazzi in gran parte fuori dalle scuole

MARA VAROLI

L'abbiamo ripetuto più volte: grazie ai protocolli di sicurezza adottati dalle scuole e all'organizzazione messa in piedi da presidi, docenti e covid manager, nella maggior parte dei casi, non è in classe che avviene il contagio da Covid-19. Ma all'esterno, in particolare durante le attività cosiddette «ricreative»: in particolare, negli sport di contatto. Senza dimenticare gli assembramenti che avvengono in certe situazioni al di fuori della scuola, ad esempio durante il tragitto che porta alla fermata del bus in cui il distanziamento non è garantito e gli studenti tornano a contatto fisico, scambiandosi ad esempio i cellulari. E le indagini epidemiologiche con i loro tracciamenti lo dimostrano ampiamente.

Ma quali sono le scuole che dalla prima campanella hanno avuto più contagi? «Sin dalle prime analisi si è capito che la prevalenza di contagi si trovava nelle scuole superiori - risponde Francesco D'Aloisio, medico del Servizio di Igiene sanità pubblica dell'Ausl -. Dal 14 settembre al 6 dicembre, infatti, la percentuale dei contagi nelle scuole di ogni ordine e grado è così distribuita: il 37,7% nelle superiori, il 26,5% alle elementari, il 21,6% alle medie, il 9% nell'infanzia e il 5,1% nei nidi».

Perché la maggior parte dei contagi si è concentrata alle suole superiori?

«Grazie alle nostre indagini, abbiamo rilevato che i ragazzi delle superiori sono più a rischio contagio da Covid, proprio per le attività ricreative e sportive che sono abituati a frequentare più spesso dei bambini più piccoli. A scuola, in classe e nei corridoi, rispettano le norme previste, con l'uso della mascherina e il distanziamento fisico. Nelle attività ricreative fuori dalla scuola il controllo diventa più complicato e talvolta di difficile applicazione, soprattutto in alcuni sport di contatto, come il calcio, pallavolo, pallanuoto, rugby in cui abbiamo rinvenuto focolai».

E del contagio sui trasporti avete qualche conferma?

«L'analisi dei trasporti scolastici brevi non ha mostrato aspetti critici e non è durante il breve tragitto (all'interno dei 15 minuti) dalla fermata del bus alla scuola che avviene la diffusione del contagio. All'interno dei mezzi di trasporto scolastico breve vengono, infatti, utilizzati protocolli che prevedono l'utilizzo di mascherine, di distanziamento, arieggiamento degli ambienti, sanificazione quotidiana del mezzo prima del loro utilizzo».

Quali sono le tipologie di monitoraggio che utilizzate?

«Sono due le tipologie di monitoraggio: nella prima, prendiamo in considerazione tutta la popolazione scolastica che viene contagiata tra studenti, personale docente e non docente; nella seconda, individuiamo i casi che hanno avuto una diffusione all'interno delle scuole, per cui grazie all'indagine epidemiologica vengono eseguiti i tamponi di screening a tutte le persone che hanno avuto contatti a rischio. Quando troviamo più di un caso positivo all'interno dello stesso gruppo classe, possiamo definire un contagio intra-scolastico».

Quanti sono stati i focolai nelle scuole, per ogni ordine e grado?

«Complessivamente sono stati 99. Di questi 38 nelle superiori, 32 nelle medie, 23 alle elementari e 3 focolai a pari merito nelle scuola d'infanzia e negli asili nido. E grazie alla chiusura delle superiori, insieme alle attività sportive di contatto, delle palestre e delle piscine c'è stata una grossa frenata e il divario dei focolai tra superiori, medie ed elementari oggi è più equilibrato».

Quindi la maggior parte dei contagi in classe arriva da ambienti extrascolastici?

«Quando alle superiori abbiamo riscontrato dei casi positivi, la maggior parte arrivava da contesti extrascolastici famigliari, per contagio parentale o tra fratelli, da frequentazioni extrafamiliari come fidanzati, amici o da attività pomeridiane tra cui il mondo sportivo, soprattutto di contatto, e da altre attività ricreative, che hanno avuto un impatto superiore rispetto alla scuola che utilizza protocolli più stringenti. Ribadisco: quando ci sono stati focolai estesi abbiamo sempre fatto approfondimenti anche con sopralluoghi, ma nelle scuole di Parma e provincia non abbiamo rilevato mancanze nel rispetto dei protocolli di sicurezza, dall'ingresso all'uscita».

Però nonostante la chiusura di superiori e centri sportivi ci sono ancora contagi nelle scuole: come mai?

«Nelle ultime settimane i casi positivi di alunni nelle superiori si sono registrati solo nelle scuole in cui si effettuano tante ore di laboratorio, per cui gli studenti continuano a incontrarsi fisicamente uno o due volte alla settimana. Altri casi isolati riguardano personale ausiliario e collaboratori».

Quale il numero dei tamponi effettuati?

«Il numero dei tamponi di screening sulla popolazione studentesca per ogni ordine e grado sono 11.875 - chiude D'Aloisio -: di questi 9.024 tamponi molecolari e 2.851 tamponi antigenici rapidi».

Ma per un caso positivo quando viene attivato il tracciamento?

«I tempi per il tracciamento nella scuola valgono per qualsiasi situazione di contact tracing - interviene Alessia Miduri, medico del Servizio di Igiene sanità pubblica dell'Ausl - e cioè bisogna risalire di 48 ore dalla data del tampone o dalla data di prima insorgenza dei sintomi e se in questo arco di tempo non ci sono contatti scolastici, non c'è nessuna persona a rischio contagio. Altrimenti le persone che sono entrate in contatto con il soggetto positivo in quelle 48 ore, rientrano tra i contatti stretti e saranno sottoposte a tampone e sorveglianza».