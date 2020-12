Inseguimento: l'autista era un sedicenne

Ha un volto, e un'età, l'automobilista che, venerdì intorno alle 18 in via Spezia, ha ingaggiato un inseguimento con i carabinieri. Una fuga finita con il ribaltamento della sua auto. Si tratta di un sedicenne di nazionalità italiana e di origine rom, che è stato denunciato dai militari del Radiomobile della Compagnia di Parma per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di oggetti atti a offendere.

È stato, infatti, trovato in possesso di un paio di forbici. Il giovane, ovviamente senza patente di guida, vista la minore età, e senza fissa dimora, giovedì in via Spezia, nelle vicinanze del parcheggio della Comet, è stato intercettato a bordo di un'auto, su cui spesso passava anche la notte, dai carabinieri. Alla vista dei militari, però, è fuggito dando vita a un breve ma pericoloso inseguimento terminato quando il mezzo del fuggitivo, scontratosi con un'altra vettura, si è ribaltato. Sul luogo è intervenuta la polizia locale e l'auto, senza assicurazione, è stata sequestrata. Il 16enne è stato affidato a una struttura comunale. M.Cep.