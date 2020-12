Collecchio non dimenticherà il sorriso di Edda Cassi

COLLECCHIO - Addio ad Edda Cassi, 92 anni: ha solcato il Novecento spinta da un incrollabile ottimismo, dalla consapevolezza che la vita è fatta di sentimenti e soprattutto di amicizie.

E’ stata un punto di riferimento per Collecchio proprio per questa la sua simpatia innata, la capacità di coinvolgere le persone, di costruire rapporti duraturi che solo una persona positiva come lei sapeva intrecciare.

Era originaria di Noceto, ma si trasferì ancora molto giovane a Collecchio. Rimase orfana del padre Licinio quando era ancora un’adolescente, ma non si scoraggiò: fondò con la madre, Bianchina Dazzi, una lavanderia in piazza della Repubblica.

Erano gli anni duri del dopoguerra ed Edda si rimboccò le maniche.

Finì le scuole, segretaria d’azienda, ed entrò subito nel mondo del lavoro, come impiegata all’allora Carlo Erba; dove si fece molto apprezzare diventando segretaria di direzione.

Anche in quella circostanza giocarono a suo favore le sue doti innate: capacità di fare gruppo, di dialogare con tutti, di esser coinvolgente. Nei primi anni Cinquanta del Novecento il matrimonio con Sergio Gibellini, scomparso nel 1994, e fondatore dell’omonima azienda di trasporti.

E poi la nascita delle figlie Giancarla e Giuliana, proprio per dedicarsi a loro e per aiutare il marito in azienda, lasciò la Carlo Erba alla fine degli anni Sessanta. Aiutò il marito per tutta la vita standogli accanto negli affetti e sul lavoro.

La ditta di trasporti Gibellini si accrebbe e diventò un punto di riferimento importante per il territorio con i primi camion frigo per il trasporto dei gelati per la Tanara, a metà degli anni Settanta. Il marito e la sua famiglia di origine, la famiglia Cassi, che si occupava di stagionatura di prosciutti, parteciparono alla fondazione del Consorzio del prosciutto di Parma.

Tra le sue passioni quella del gioco delle carte con le amiche, ma anche il ballo liscio e tanta voglia di condividere occasioni con amici che sapeva trasformare in feste. Una donna generosa che non ha esitato a mettersi a servizio della comunità: per anni ha svolto servizio di volontariato all’Assistenza Volontaria di Collecchio, Felino e Sala.

Era la sua voce squillante e pronta che rispondeva al telefono quando le persone contattavano il sodalizio. Con lei se ne va un pezzo di storia di Collecchio.

La piangono le figlie Giancarla e Giuliana i nipoti e i pronipoti e la sorella Marisa. I funerali si terranno oggi, alle 12, nella parrocchiale di Collecchio. G.C.Z.