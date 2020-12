Controlli anti-assembramento con qualche falso allarme

Una domenica di shopping e controlli. Dopo che il pomeriggio di sabato aveva fatto registrare un vero e proprio pienone per le vie del centro, anche la giornata di ieri ha visto i locali e i negozi del centro presi d'assalto. Ieri, mattinata in sordina - come spesso accade - ma poi ampio recupero nel pomeriggio.

Grande attenzione, specie durante i controlli di sabato, alle code fuori dai negozi, anche non del centro, per verificare il rispetto delle distanze dopo che alle forze dell'ordine erano arrivate delle segnalazioni di assembramenti. In realtà, era tutto regolare ma l'occasione ha fornito la possibilità di ribadire ulteriormente le regole da rispettare.

Il secondo weekend dopo il ritorno in zona gialla, ma il primo fine settimana con il bel tempo, insomma ha visto il ritorno della vera atmosfera prenatalizia.

Il tutto sempre sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine - polizia di Stato, locale e penitenziaria, carabinieri e finanzieri - che hanno pattugliato costantemente la città e tutte le zone più sensibili, specie quelle vie del centro che vedono la presenza di folti gruppi di giovanissimi, da sempre i meno attenti alle regole anti-Covid che prevedono l'uso della mascherina e il distanziamento sociale per evitare i temutissimi assembramenti.

Sabato, infatti, sono fioccate alcune multe da 400 euro. Tra i sanzionati c'è un diciottenne, già conosciuto dalle forze dell'ordine, sorpreso in via Cavour senza mascherina. Inoltre, sempre nel pomeriggio di sabato (giornata in cui sono state identificate cinquanta persone) sono stati multati altri due giovani, sorpresi a consumare bevande nelle immediate vicinanze di un locale del centro. Controlli che sono proseguiti per tutta la giornata di ieri senza particolari problemi. Osservati speciali sempre i gruppi di giovanissimi, molto spesso minorenni, che abitualmente nei weekend «sciamano» per le vie del centro. Alle famiglie, Federico Mastorci dirigente delle Volanti della polizia di Stato, ha ribadito l'invito a «ricordare ai loro figli che bisogna rispettare le regole». r.c.