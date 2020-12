Due diciassettenni «sequestrati» da una baby gang

MICHELE CEPARANO

Un tranquillo pomeriggio di paura. Circondati, strattonati, minacciati e, in pratica, sequestrati per qualche interminabile minuto da una baby gang. Un sabato pomeriggio come un altro, anzi, viste le restrizioni un po' più blande, forse più atteso di tanti altri, si è trasformato in una specie di incubo per due diciassettenni della provincia.

I due ragazzi, entrambi studenti delle superiori, all'ingresso del parco Ducale – dal lato del ponte Verdi – hanno infatti subìto un tentativo di rapina da parte di una banda di coetanei. Conta poco che i baby-malviventi non siano riusciti a raggranellare nulla e anche che nessuno dei due giovani aggrediti sia finito all'ospedale. Tanta è stata, infatti, come ha raccontato una delle vittime, la violenza.

Sabato pomeriggio, ore 18. I due amici hanno passato alcune ore in centro, dove si sono riversate, anche grazie alla tregua concessa dalla pioggia che in mattinata aveva picchiato davvero duro su Parma, tantissime persone e numerosissimi giovani e giovanissimi. Stanno andando dal ponte Verdi al parco Ducale. Davanti all'ingresso trovano sul loro cammino un coetaneo. «Cosa avete da guardare?», li affronta lo sconosciuto con aria minacciosa e la mascherina abbassata. I due tirano dritto, non cadendo in quella che fin da subito appare loro come una palese provocazione.

Perciò proseguono all'interno del parco, ma quel giovane non molla la presa. Anzi, continua a sfidarli, spalleggiato da un altro ragazzino. Il secondo, forse ancora più aggressivo del primo, insiste: «Vi abbiamo fatto una domanda, adesso dovete rispondere». Un «trucco», ovviamente, per fermarli. I due studenti, infatti, in un attimo si ritrovano circondati da altri giovanissimi sbucati da chissà dove. «Saranno stati una quindicina di persone – conferma il ragazzo –, la maggior parte mi sono sembrati italiani e qualcuno originario dell'Europa dell'Est».

Poi, la perentoria richiesta: «Fuori i soldi e attenti che abbiamo il coltello». Per dare più forza alla sua richiesta, continua il racconto, «uno di loro ci ha fatto vedere che aveva un oggetto, all'interno del marsupio, senza però tirarlo fuori». Circondati e impossibilitati a fuggire, i due minorenni in men che non si dica si ritrovano le mani dei malintenzionati nelle tasche. «Mi hanno strattonato – spiega – e hanno provato a mettermi le mani in tasca, cercando di afferrarmi il cellulare».

Mentre uno viene spinto da un gruppetto verso il ponte Verdi, il suo amico è quasi trascinato dalla parte opposta. Una specie di sequestro. «Ci hanno separato – aggiunge – e io mi sono preoccupato molto, soprattutto per il mio amico che era rimasto con loro all'interno del parco Ducale. A lui sono riusciti a prendere le chiavi, poi però gliele hanno “solo” buttate per terra permettendogli di recuperarle».

Le vittime si mettono a urlare attirando l'attenzione di qualche passante e la baby gang a quel punto li lascia andare. I due ragazzi si ritrovano impauriti fuori dal parco e telefonano alla polizia, raccontando l'episodio agli agenti, che fanno subito scattare le indagini.

«Mi ha molto colpito – riprende il giovane – e anche amareggiato quello che ci è accaduto». Alla fine, i due amici se la sono cavata solo con una gran paura. Ma c'è un particolare su cui continuano a interrogarsi. «Quel coltello che hanno minacciato di usare – si chiede ancora il ragazzo –, chissà se l'avevano oppure no».