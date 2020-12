Fidenza, scassinati i distributori di bibite e merendine

Tre colpi ai distributori automatici di bevande e merendine di via Berenini, in pieno centro storico, a distanza di pochi giorni.

Uno è stato preso di mira per ben due volte. I malviventi hanno messo a segno i colpi, in tre serate diverse, dalle 21,30 alle 22,30.

Amara sorpresa di Santa Lucia, ieri mattina, per la titolare del distributore: due uomini, cuffia e sciarpa calate sul volto, come hanno evidenziato i filmati delle telecamere, poco prima che scattasse il coprifuoco, hanno smontato i pezzi della gettoniera del distributore di bevande, portandola via e abbandonandola in un vicoletto poco distante.

Un lavoro da professionisti, in quanto, chi ha agito, sapeva bene dove mettere le mani. Prima di buttare la gettoniera, l’hanno svuotata della moneta che si trovava all’interno.

Resta poi il danno della gettoniera che deve essere sostituita.

Solo poche sere prima, a distanza di alcuni metri, sempre nella centralissima via Berenini, i malviventi avevano preso di mira un altro distributore automatico. Anche qui, hanno smontato la gettoniera, rubando la moneta e lasciando danni.

Solo due settimane prima, lo stesso distributore, era stato visitato dai ladri, poco dopo le ventidue. Stesso copione con la gettoniera smontata e la moneta rubata.

Indignata la titolare presa di mira due volte nel giro di venti giorni. «Non se ne può davvero più – si è sfogata – anche perché con il coprifuoco, non c’è gente in giro e questi delinquenti agiscono indisturbati. Anche il centro storico dalle 21,30 in poi è un vero deserto. In soli venti giorni ho subito due furti e ho dovuto sostituire anche le gettoniere che costano seicento euro l’una. Adesso, finchè durano le restrizioni col coprifuoco, alla sera abbasserò le saracinesche. Ma essendo un distributore attivo nelle ventiquattro ore, non trovo assolutamente giusto, doverlo chiudere di sera. Non sappiamo più come fare a difenderci. Dire che sono indignata è poco».

I colpi della banda dei distributori automatici sono stati segnalati ai carabinieri di Fidenza.

Anche ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo nell’altro distributore scassinato, alla ricerca di eventuali impronte o segni lasciati dai malviventi. I militari hanno anche acquisito i filmati delle telecamere che verranno esaminati alla ricerca di elementi utili alle indagini. r.c.