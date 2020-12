Reddito di cittadinanza per quasi 3500 parmigiani: +48% in un anno

Quest’anno a Parma hanno ricevuto il Reddito di cittadinanza 3.485 persone. Nel 2019 erano state 2.348: l'aumento è stato del 48,4% in un anno. Sono solo alcuni dei dati emersi durante la seduta della commissione consiliare Servizi sociali, Sanità, Sicurezza sociale.

Laura Rossi, assessore al Welfare, ha illustrato il nuovo «Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle persone e delle famiglie». L’intervento è partito con una sintesi sui contributi erogati a Parma negli ultimi anni. «Questo regolamento è in continua evoluzione, perché rincorriamo il modificarsi delle misure economiche riguardanti le povertà - ha osservato -. L’Amministrazione comunale aveva introdotto il reddito di solidarietà comunale e lo sconto sui consumi, ma nel 2018 sono stati entrambi bloccati perché si andavano a sovrapporre agli aiuti erogati dallo Stato».

Il Comune nel 2017 destinava contributi per 2,6 milioni di euro rivolti a 3.370 utenti, nel 2018 circa 2 milioni, aiutando 3.500 persone. Questi aiuti venivano affiancati da misure nazionali e regionali come il Res e il Rei, poi sostituite dal Reddito di cittadinanza. «Nel 2019 la spesa comunale si è conseguentemente ridotta, passando a 427mila euro con 457 utenti in carico. In questo 2020 si stima che arriveremo a circa 400mila euro e il numero di utenti sarà più contenuto (338)», ha precisato la Rossi.

Una delle principali novità del nuovo regolamento è l’introduzione - in via sperimentale - di un contributo a sostegno della domiciliarità e della quotidianità. «La priorità è lasciare le persone nella propria casa o in alloggi con servizi condivisi - ha spiegato l'assessore -. Si è pensato di introdurre questo contributo con una duplice valenza. Da un lato sostenere il pagamento di una serie di servizi che prevedono un canone. Dall’altra facilitare la quotidianità delle persone che iniziano a perdere la propria autonomia e necessitano di piccoli aiuti per continuare a vivere in casa propria. È necessaria una soglia Isee inferiore ai 25mila euro».

È infine previsto che in casi eccezionali «il dirigente possa erogare un contributo in deroga a questo regolamento, perché è impossibile fare una norma che incaselli tutti i casi possibili - ha precisato Laura Rossi -. Ogni anno il dirigente dovrà fornire un report di tutti i contributi in deroga». Dopo il recupero di alcuni stabili comunali in via Dei Mille, 10 alloggi saranno destinati ad anziani in difficoltà. «Con il nuovo regolamento potremo pensare a una o più badanti fisse da condividere tra queste persone». L.M.