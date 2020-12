Rinnovo a ostacoli. L'Ausl sospende le prenotazioni per il Covid

GIOVANNA PAVESI

«A causa dell’emergenza Covid-19 sono sospese, a data da destinarsi, le visite mediche per patenti di guida normali». La comunicazione, che da qualche tempo compare sulla pagina dedicata del sito dell’Azienda Usl di Parma, è chiara: niente visite (almeno per ora) negli ambulatori pubblici per chiunque voglia rinnovare la licenza di guida senza usufruire delle proroghe governative previste (che spostano al 30 aprile 2021 tutte le patenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021).

Ieri pomeriggio, nella sezione «Rinnovo patenti di guida normali», sul sito dell'Ausl compariva ancora la data non aggiornata, ferma alla proroga del 31 dicembre.

Se tanti automobilisti scelgono di beneficiare di qualche mese di bonus in più, in attesa della ripresa del servizio sanitario pubblico per concludere la pratica di rinnovo, altri cercano di sbrigarla il prima possibile, per il timore di rimanere bloccati in primavera per la troppa richiesta.

RINNOVO A OSTACOLI

In città, al momento, chi può garantire il servizio, a pagamento, sono soltanto le autoscuole, visto che l’Ausl ha mantenuto attivi solo i servizi di visita per le patenti che devono passare necessariamente attraverso il giudizio della commissione medica (come, per esempio, accade a chi è affetto da determinate patologie).

Diversamente da quanto accade a Reggio Emilia, per esempio, dove il servizio pubblico è rimasto attivo. E se il rinnovo della licenza di guida ha comunque un suo costo fisso (anche tramite il servizio sanitario), una pratica svolta in un’agenzia comporta un prezzo più alto (che varia in base alle tariffe proposte dai singoli).

I COSTI IN PIÙ

«In molti, comprensibilmente, si lamentano perché si sentono obbligati a sostenere una spesa maggiore che normalmente non sosterrebbero», racconta Sara Massobrio di Aci Autoscuola. Anche Samuel Terzi, dell’Autoscuola Crocetta, riporta «qualche rimostranza per l’interruzione del servizio pubblico e il conseguente costo dell’operazione». Che, in effetti, può aumentare anche di circa 30 euro.

BLOCCATI PER IL VIRUS

L’Ausl ha motivato la decisione del dipartimento di Sanità pubblica di sospendere momentaneamente il servizio «per utilizzare il massimo delle sue risorse professionali e organizzative disponibili per fronteggiare la pandemia». «Con questo provvedimento temporaneo, adottato dalle prime settimane dell’emergenza sanitaria, si contribuisce a limitare lo spostamento delle persone, in particolare in luoghi in cui devono, invece, recarsi i cittadini che necessitano di altre prestazioni non prorogabili, come vaccinazioni o certificazioni medico-legali», chiariscono dall’Ausl.

Inoltre, per l’azienda (che conferma la ripresa delle visite non appena la situazione sanitaria lo consentirà) «la temporanea sospensione delle visite ha reso possibile convogliare i professionisti del dipartimento in altre attività di prevenzione, monitoraggio e contenimento della pandemia in corso, tra cui il contact-tracing o le consulenze».