Un malore stronca Fabio Saccò, aveva 39 anni. Boys in lutto

Il suo sorriso si è spento all'improvviso. Ma rimarrà nel ricordo indelebile dei Boys, di cui era una delle «colonne» e componente storico e dei moltissimi amici che aveva e di chi lo conosceva anche solo di vista per la sua assidua presenza nella curva Nord del Tardini.

Fabio Saccò, per tutti «il Bietto», soprannome che aveva scelto anche per il suo profilo Facebook, è stato stroncato ieri a soli 39 anni da un improvviso malore che lo ha colto qualche giorno fa nell'abitazione in cui viveva assieme alla compagna. Nonostante gli immediati soccorsi e il ricovero al Maggiore, dove è rimasto per qualche giorno in condizioni molto gravi, la forte fibra di Fabio non ce l'ha fatta e alla fine ha ceduto. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente sui «social». Proprio i «Boys» avevano appeso uno striscione davanti all'ospedale per fargli forza e la notizia della gravità delle sue condizioni si era sparsa rapidamente, tanto che persino da Bordeaux, tifoseria storicamente in buoni rapporti con quella crociata, erano arrivati messaggi di sostegno. A piangerlo adesso è idealmente tutto il «popolo» della sua curva Nord, quella che aveva iniziato a frequentare fin da giovanissimo e in cui è andato sostenendo a pieni polmoni il Parma fino a quando il Covid non ha chiuso gli stadi ai tifosi. E tante erano anche le curve che aveva calcato in tutta Italia, e anche in Europa, al seguito del suo Parma.

A ricordarlo commosso ora è anche Andrea Grassi, titolare del Molino Grassi, azienda dove lavorava da un paio d'anni: «Lo avevo assunto proprio io e in poco tempo si era fatto benvolere da tutti, grazie anche alla sua disponibilità e a un carattere socievole che si riassumeva bene nel sorriso che gli incorniciava sempre il volto. Aveva un incarico importante, responsabile di macchina, e lo svolgeva al meglio. Siamo tutti davvero tristi e sconvolti per questa perdita improvvisa e inaspettata, anche se fino all'ultimo avevamo sperato in un miracolo che purtroppo non è avvenuto». La data dei funerali non è ancora stata fissata. g.l.z.