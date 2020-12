«Dacci i soldi e se parli per te saranno guai»

MICHELE CEPARANO

Rapinato sulla corriera. Un viaggio da incubo per un quattordicenne aggredito venerdì pomeriggio da tre giovani, da quanto raccontato dalla stessa vittima alla madre, di origine straniera. Un episodio accaduto il giorno prima del tentativo di rapina al parco Ducale, dove due diciassettenni sono stati in balìa di una gang di coetanei.

Dalla gioia di aver rivisto i propri amici alla paura. Quello di venerdì scorso doveva essere il pomeriggio perfetto per un quattordicenne studente delle scuole superiori.

Il ragazzino, che abita in provincia, dopo tutto questo tempo di didattica a distanza, in cui gli studenti delle superiori sono «chiusi» in casa, aveva chiesto e ottenuto dalla sua famiglia il permesso di andare finalmente un pomeriggio a Parma, per passare qualche ora spensierata insieme ad alcuni suoi compagni di classe e anche farsi un piccolo regalo. E fino a poco prima delle 18 la giornata era passata nel modo migliore.

Il pomeriggio era, infatti, iniziato con il ritrovo del gruppetto di amici, tutti quattordicenni, e la gioia di essersi rivisti «dal vero». Poi, era scattata la «vasca» in centro per fare, oltre un giretto in allegria, anche qualche acquisto tra cui una maglietta e un libro. Poco prima delle 18 gli amici hanno accompagnato il ragazzino alla corriera, in viale Toschi. Arrivato il pullman la compagnia si è salutata e il quattordicenne è salito a bordo andandosi a sedere da solo in fondo al mezzo pubblico che era quasi vuoto. Forse avrebbe fatto meglio a trovare posto davanti vicino all'autista, ma questo lo ha realizzato solo dopo.

Infatti, non appena accomodatosi sulla corriera, l'allegria di un pomeriggio appena trascorso in compagnia degli amici più cari è svanita per lasciare posto a un'esperienza da incubo.

Insieme a lui sono infatti saliti tre giovani, tutti con la mascherina e il cappuccio sulla testa, che non aveva notato finché non è stato a bordo. I tre, a quanto pare tutti di origine africana (due di loro probabilmente del Nordafrica), secondo la vittima tra i diciotto e i vent'anni, che con ogni probabilità l'avevano adocchiato, gli si sono seduti uno a fianco e gli altri due nei sedili davanti. Proprio quello di fianco a lui, tenendo una mano dentro un borsello a tracolla - chissà, forse per far credere di avere «qualcosa» all'interno -, lo ha spinto con violenza contro il finestrino. Poi, la richiesta: «Dammi i soldi».

Il quattordicenne, spaventatissimo e con la faccia schiacciata contro il vetro, gli ha consegnato quanto aveva in tasca: circa 140 euro.

Il giovane rapinatore, al culmine della violenza, gli ha anche abbassato la mascherina pronunciando l'ennesima odiosa minaccia: «Adesso ho visto chi sei, non parlare con nessuno altrimenti sarà peggio per te».

La corriera, nel frattempo, si è fermata in stazione e, veloci come il lampo, i tre sono scesi dal pullman e si sono dileguati.

Allo studente, sconvolto da quei due-tre minuti da incubo, non è così restato altro da fare che telefonare alla madre e poi, insieme a lei, come confermato dalla famiglia, andare a denunciare la disavventura ai carabinieri.