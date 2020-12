«Ghigo», giorni e notti in tipografia con il sorriso

LORENZO SARTORIO

Ci sono persone che, grazie al loro carattere, alle loro capacità, al loro carisma, al loro modo di rapportarsi con la gente, diventano anche nel luogo di lavoro delle icone. Dei personaggi indimenticabili. Riccardo Ghidini, scomparso nei giorni scorsi, all’età di 78 anni, storico tipografo della «Gazzetta di Parma», fa parte della schiera di questi personaggi proprio per l’indistruttibile ricordo che ha lasciato.

Oltretorrentino del sasso, Riccardo (per tutti «Ghigo»), era nato in borgo San Domenico negli anni in cui, in questi borghi «de dl'à da l’acqua», si respirava un'aria di amicizia, ma soprattutto di solidarietà, in quanto, si era in pieno tempo di guerra, e la vita non era certo facile.

Dopo avere lavorato per qualche anno alle «Grafiche Step e quindi alla Tipografia Maccari, Ghidini, alla fine degli anni Sessanta, fu assunto dalla «Gazzetta di Parma» per restarci fino agli inizi degli anni Novanta.

«Un grande amico - cosi lo ricorda Maurizio Lanzi, un altro storico tipografo della Gazzetta -, un collega leale e capace. Ghigo aveva la battuta sempre pronta, un'innata simpatia e la spiritosa ironia della gente “de d'là da l’acqua”. Non solo aveva grandi capacità nel suo lavoro, ma fu anche un apprezzato atleta».

Ghidini, infatti, oltre avere praticato calcio nel ruolo di mezzala, difendendo i colori dalla squadra della «Gazzetta di Parma», era uno sciatore provetto e fu pure maestro di tennis allo Sporting e negli impianti sportivi di Fidenza e Sant’Andrea Bagni.

Lanzi ricorda un episodio che non dimenticherà mai. «Erano le ultime battute con la linotype, prima dell’avvento della perforatrice e, con Ghigo stavano coprendo il turno serale quando avvertimmo una forte scossa di terremoto. Erano circa le 21 del 6 maggio 1976. Corremmo in strada e poi, dalla redazione, apprendemmo che il sisma si era drammaticamente abbattuto in Friuli, facendo quei danni drammatici che tutti conosciamo».

Riccardo faceva parte del Consiglio di fabbrica della «Gazzetta», alla quale era rimasto affezionatissimo, come pure era molto legato ai colleghi sia della tipografia che della redazione. Una volta in pensione, prima che la malattia, nel 2011, gli rendesse tutto molto più difficile, grazie al suo stile vulcanico organizzò cene, incontri, eventi e viaggi per i pensionati del giornale, per molti dei quali era rimasto un autentico punto di riferimento.

Lascia nel più profondo dolore la moglie Alda, i figli Fabrizio ed Andrea, le sorelle Bice e Lauretta, il fratello Rodolfo e gli adorati nipoti Rebecca, Costanza, Saverio, Maria Elena e Ottavia, che stravedevano per quel nonno così unico e speciale.