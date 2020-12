Alluvione dell'Enza, ora rischia anche Aipo: citata come responsabile civile

GEORGIA AZZALI

Un migliaio di persone sfollate, aziende invase dall'acqua e un conto dei danni che fin da subito ha fatto tremare: oltre 100 milioni di euro. Per l'alluvione di Lentigione del 12 dicembre 2017 la procura di Reggio Emilia ha messo sotto accusa due dirigenti e un tecnico di Aipo: Mirella Vergnani, capo della direzione territoriale idrografica Emilia occidentale, Massimo Valente, ora responsabile della direzione territoriale idrografica Veneto, ma allora funzionario della direzione territoriale idrografica Emilia occidentale, e il geometra Luca Zilli. Tutti sono imputati di inondazione colposa perché, ognuno nel proprio ruolo, non avrebbe fatto quanto necessario per evitare l'esondazione dell'Enza o quanto meno per limitarne i danni.

Ma ieri è stata chiamata in causa anche la stessa Agenzia interregionale per il fiume Po, che ha sede in via Garibaldi, citata come responsabile civile. Il gup Luca Ramponi ha infatti accolto la richiesta delle parti civili durante l'udienza preliminare che ha preso il via ieri. Un esercito di parti civili: oltre 150, in gran parte riunite nel Comitato di cittadini che fin da subito si era mobilitato, ma anche il Comune di Brescello. Ciò significa che, in caso di condanna, Aipo sarà tenuta al risarcimento dei danni in solido con gli imputati.

Né i dirigenti né il tecnico sembrano intenzionati a scegliere un rito alternativo (giudizio abbreviato o patteggiamento), per cui il giudice deciderà se rinviarli a giudizio o proscioglierli. Ma bisognerà attendere la primavera. tra marzo e aprile sono infatti state fissate le udienze per la discussione delle parti.

L'inchiesta, portata avanti dai carabinieri forestali di Reggio Emilia e coordinata dal pm Giacomo Forte, si è avvalsa anche della consulenza degli ingegneri idraulici nominati: Marco Mancini e Alberto Bizzarri. Per i due esperti la pioggia torrenziale di quelle ore non può essere ritenuta un evento eccezionale, e quindi assolutamente «ingestibile». Grande attenzione, invece, è stata riservata alle due casse di espansione di Montecchio/Montechiarugolo e alla parte dell'argine crollata. Le casse, in particolare, secondo quanto ricostruito dalla procura, non avrebbero funzionato in modo adeguato per «scarsa manutenzione», anche perché «soffocate» dai detriti che si erano accumulati negli anni e dalla folta vegetazione. Un adeguato funzionamento delle casse avrebbe infatti - secondo gli inquirenti - evitato che l'Enza raggiungesse la quota che poi l'ha fatto esondare.

Ma la sommità dell'argine presentava anche un «deficit»: un cedimento a «corda molle» (avvallamento del profilo longitudinale dell'arginatura) in un tratto lungo tra i 50 e i 70 metri. Una situazione nota, non sola ai tecnici ma anche agli abitanti, eppure quel tratto non sarebbe stato né rinforzato con i sacchi né monitorato in modo costante. E proprio in quel punto l'Enza ruppe l'argine alle 5,30 invadendo Lentigione.